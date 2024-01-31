Гривня укріплюється: Нацбанк встановив офіційний курс долара на 1 лютого
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Курс гривні укріплюється щодо долара США та євро після падіння на початку тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на четвер, 1 лютого, на рівні 37,5627 грн/$, порівняно із 37,8746 грн/$ у середу.
Водночас курс гривні до євро укріпився одразу на 38 копійок – до 40,7067 грн за євро.
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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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