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Назад у СРСР: Уряд Росії підготував бізнес до переходу на бартерні розрахунки

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Росія повертається до часів СРСР

Російська влада почала готувати компанії до переходу на бартер у зовнішній торгівлі через проблеми з проведенням міжнародних платежів.

Відповідну покрокову інструкцію "Навігатор із зовнішньоторговельних бартерних угод" підготувало Мінекономрозвитку РФ за дорученням першого віцепрем'єра Андрія Бєлоусова, пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на документ.

Інструкція визначає види бартеру, а також містить рекомендації щодо визначення цін на товари російського експорту для проведення таких угод.

Документ також докладно описує вісім кроків для організації бартеру, наводить приклади типових бартерних контрактів, уточнює документи, необхідні для вивезення та ввезення товару.

Бартерні угоди дозволяють здійснювати обмін товарами та послугами з іноземними компаніями без проведення міжнародних фінансових транзакцій, пояснив заступник міністра економічного розвитку Володимир Іллічов.

Чому російський бізнес змушений використовувати бартер?

Російський бізнес все частіше став повертатися до практики бартерних угод у 2023 році через санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну. Це підтверджували офіційні представники Мінпромторгу РФ, Федеральної митної служби (ФМС), Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП) та кількох банків.

Ще у квітні 2023 року російська митниця змушена була опублікувати роз'яснення порядку контролю та обліку бартерних угод. У ФМС пояснювали це численними запитами від російського бізнесу, який почав стикатися зі складнощами з проведенням розрахунків в умовах санкцій.

У період СРСР практика бартеру активно застосовувалася в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ), організації, що об'єднувала країни колишнього "соцтабору" і діяла з 1949 до 1991 року. Тоді бартер був затребуваний через недосконалу систему ціноутворення та розрахунків. Однак із розвитком ринкових механізмів від неї відмовилися.

У 1990-ті роки в Росії бартер був поширений, але з інших причин: тоді була відсутня фінансова система і банківський сектор лише формувався. Із появою більш стабільних резервних валют, таких як долар та євро, практика бартеру поступово пішла на другий план.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+28
Нафта в обмін на яйця.
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31.01.2024 15:37
+23
Через пів року чекаємо в Україні, адже все те лайно, що роблять у себе кацапи тупо копіюють ЗЕскоти в Україні.
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31.01.2024 15:44
+22
Це дуже гарна звістка. Перехід на бартер це свідчить, що фінансова система РФ вже розвалюється і не дозволяє вести нормальну виробничу діяльність. Це початок розвалу РФ
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31.01.2024 15:39
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Нафта в обмін на яйця.
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31.01.2024 15:37 Відповісти
Вихлопна труба від лади каліки на яйця та капусту.
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31.01.2024 15:38 Відповісти
помню помню шок и паралич по Союзу везде бартер и такое что и даром никому не нужное... что там в рашке такого может быть ценного.. ракету на мясо о таки да мясо а за ракету ты куда ее продашь в Китай ой ли в КНДР навряд ли или Иран.. у тех своего хлама ракетного валом ...а продать и как ее доставить надо или вывезти с России что нереально ..все остальное... у них гвоздей не имеют с яйцом курятина комбикорм вет -препараты зерно а этого нет у них хлеб идет с фуражного зерна мух и личинок и тараканов включили в список товаров для населения... какой бартер... кого с кем и что на что...
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31.01.2024 16:52 Відповісти
Понятие фуражное зерно включает в себя, окромя личинок, еще и мех примеси, и зерна дикорастущих растений , к примеру , зерна дурману. К слову, в нарабсее школьники наркоманят зернами дурмана(2-3 зернышка и ты улетел, бывает , шо и отлетел)В Ельце третий год подряд подростки травятся дурманом.
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31.01.2024 17:04 Відповісти
Лайкнувшему, не подумайте , шо я вас подстрекаю.
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31.01.2024 18:35 Відповісти
А могли бы --- от водки помереть....(С)
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31.01.2024 20:14 Відповісти
Та мать их так, ПУСТЬ ХОТЬ ЗА ПУЗЫРЬ ЧИМИГЕСА БАРТЕРУЮТ. Як на мене, най вони хоч геть усi виздихають.
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31.01.2024 16:54 Відповісти
Як казав поет, «то нехай собі, як знають, божеволіють, конають…
Нам, своє робить!»
Слава Україні!
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31.01.2024 15:38 Відповісти
Це дуже гарна звістка. Перехід на бартер це свідчить, що фінансова система РФ вже розвалюється і не дозволяє вести нормальну виробничу діяльність. Це початок розвалу РФ
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31.01.2024 15:39 Відповісти
Ну роки 2 ще протягне
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31.01.2024 15:41 Відповісти
2-3 роки*
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31.01.2024 16:13 Відповісти
карткову систему введуть скоро.....
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31.01.2024 15:51 Відповісти
"Впєрьод ,к натуральному обмєну!"
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31.01.2024 15:40 Відповісти
О, пам'ятаю, пам'ятаю. Початок 90х
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31.01.2024 15:41 Відповісти
Ой наївся я того бартеру при Кравчуку!
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31.01.2024 15:43 Відповісти
То був бартер + гіперінфляція...
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31.01.2024 15:45 Відповісти
То капздєц
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31.01.2024 15:41 Відповісти
Через пів року чекаємо в Україні, адже все те лайно, що роблять у себе кацапи тупо копіюють ЗЕскоти в Україні.
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31.01.2024 15:44 Відповісти
Що міняти будемо? за д'Єрьмака з зєлєй багато діжок лайна не дадуть.
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31.01.2024 15:47 Відповісти
можно и даром отдать
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01.02.2024 01:16 Відповісти
"міняю сіамського кота на трофейний унітаз" ))
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31.01.2024 15:49 Відповісти
Новості ініргітєскай свєрхдіржави:
Цена нєфтюшкі маркі Брєнт паднялась с 7,8 до 9,2 куріних яйца за бочку. 🤣
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31.01.2024 15:53 Відповісти
міняю: мішок картоплі на мішок картоплі.
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31.01.2024 15:55 Відповісти


На горе стоит олень
Золотые рожки
Парень девушку е...
За мешок картошки.
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31.01.2024 18:40 Відповісти
Ну, це він продешевив... Два мішки треба було з неї вимагати!
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31.01.2024 19:34 Відповісти
Угу...Инфляция,етить её налево.
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31.01.2024 21:57 Відповісти
Ліліпутін готує "варіант Б" на випадок, коли зовсім сутужно стане.
До цього ще далеко (не 2÷3 тижні), але ж можливо все.
У Зеленського на всі випадки одна відповідь: "Ще більше потужньо-пустопорожніх гундосіків!"
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31.01.2024 15:57 Відповісти
Оh, ja-ja. Go back to 1990 jare. Welcome. Gott ist mit uns.
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31.01.2024 16:31 Відповісти
І що гондурасєя може запропонувати за ящик бананів? Хіба що торбу вялічія!
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31.01.2024 19:41 Відповісти
Ну, якщо українські фермери продовжуватимуть сіяти зерно, знаючи, що його куплять за безцінок а то й просто заберуть....
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31.01.2024 19:56 Відповісти
Алмази?? На всі операції з алмазами наклав лапу "Де Бірс". Жодного алмазу напряму в гондурасєї
ніхто не купить. Та й санкцшї по алмазам на підході....
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31.01.2024 20:05 Відповісти
Пабло Эскобар за что-то похожее воевал в Колумбии.
Интересно, а налоги он с этих военных действий платил?

А Вагнер?
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31.01.2024 20:34 Відповісти
краще так

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31.01.2024 16:00 Відповісти
Як показала неодноразово практика, це руське нововведення започаткують і у нас! Все найгірше з росії ЗЕвлада втілює в Україні!
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31.01.2024 16:03 Відповісти
Эта проста зэр гут.
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31.01.2024 16:23 Відповісти
Мэр Невинномысска требует от россиян «пахать и рожать», чтобы страна не превратилась во «всякие обоссанные Марсели»

Михаил Миненков вновь решил поделиться мыслями на тему повышения рождаемости в России - несколько дней назад он советовал мужчинам по ночам «подкрадываться» к женам.
Миненков считает, что рожать детей «надо вовремя, когда тебе 20 лет», ведь для этого в стране есть все возможности. Глава Невинномысска подчеркнул: если женщина хочет учиться, она может делать это и в декретном отпуске, так как сегодня «мы не на сеновале рожаем» и у нас есть, например, ясли.
Формула, по словам Миненкова, одна: «мужчина обязан пахать, женщина обязана рожать». В противном случае российские города превратятся ли в «обоссанные Марсели», где все «справляют нужду, где им хочется», или в города США с «кучами наркоманов».
➡️ На фоне сокращения населения 2024 год объявлен в России «годом семьи». Под его эгидой власти будут пытаться решить проблемы демографии.
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31.01.2024 16:34 Відповісти
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31.01.2024 17:04 Відповісти
- Чого такий мокрий?
- З Марселя приїхав...
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31.01.2024 18:40 Відповісти
ну, це звичайне уявлення пересічного кацапа про цивілізовани світ. Не один раз особисто це чув від кацапа, який сидить біля дерев'яного одноповерхового барака на колоді, бо сам не вміє\лінується зробити пристойну лавочку. Причому біля того ж бараку вже нема місця під нову вигрібну яму, куди би можно було в черговий раз перенести сіру від часу будку туалєта. І це московська область, 70 км від Садового кільця, якщо шо.
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31.01.2024 19:40 Відповісти
Валенки,лапти,ушанки,балалайки,матрёшки-как биткоин по кацапски.
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31.01.2024 16:47 Відповісти
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31.01.2024 17:47 Відповісти
Дуже добре.
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31.01.2024 18:25 Відповісти
***** якраз на бартері і піднявся - "нєфть в абмєн на продовольствіе", знов до старого повернеться, кацапам приготуватися
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31.01.2024 18:34 Відповісти
пуйло з бульбафюрером підгузками мінятимуться
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31.01.2024 18:42 Відповісти
Грузите апельсины бочками , братья карамазовы.
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31.01.2024 19:45 Відповісти
"Верной дорогой идёте, торагищи!"
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31.01.2024 20:22 Відповісти
А чому ніхто не написав що московія переводить економіку на військові рейки і готова вести війну на виснаження, лендліз їм робить китай і різні індії і кімченини, нічому радіти. Це на відміну від того що в нас творить єрмак.
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31.01.2024 21:16 Відповісти
Міняють шило на мило.
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31.01.2024 22:51 Відповісти
умом парашу не панять аршином общим не измерить . на стенке *** нарисавать . сказать икона будут верить . фашист***ло говорит что мы нацисты . жидофашист салавьев говорит что параша воюет с нато . ********* визжит про ..исконно руськие.. земли ***** гундяев кадылом махает и гундит про ..историческую мисию.. в церквях рисуют **** ***ла вместо икон --- такое ощущение вроде вся рф одномоментно потеряла рассудок . у них мозги встают на место только в плену и то далеко не у всех . даже если завтра ***ло сдохнет в этой клоаке ничего не изменится
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01.02.2024 06:54 Відповісти
 
 