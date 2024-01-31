Назад у СРСР: Уряд Росії підготував бізнес до переходу на бартерні розрахунки
Новини БізнесЦензор Влада Фінанси
Російська влада почала готувати компанії до переходу на бартер у зовнішній торгівлі через проблеми з проведенням міжнародних платежів.
Відповідну покрокову інструкцію "Навігатор із зовнішньоторговельних бартерних угод" підготувало Мінекономрозвитку РФ за дорученням першого віцепрем'єра Андрія Бєлоусова, пише російське видання "Вєдомості" із посиланням на документ.
Інструкція визначає види бартеру, а також містить рекомендації щодо визначення цін на товари російського експорту для проведення таких угод.
Документ також докладно описує вісім кроків для організації бартеру, наводить приклади типових бартерних контрактів, уточнює документи, необхідні для вивезення та ввезення товару.
Бартерні угоди дозволяють здійснювати обмін товарами та послугами з іноземними компаніями без проведення міжнародних фінансових транзакцій, пояснив заступник міністра економічного розвитку Володимир Іллічов.
Чому російський бізнес змушений використовувати бартер?
Російський бізнес все частіше став повертатися до практики бартерних угод у 2023 році через санкції, запроваджені проти РФ після вторгнення в Україну. Це підтверджували офіційні представники Мінпромторгу РФ, Федеральної митної служби (ФМС), Російського союзу промисловців та підприємців (РСПП) та кількох банків.
Ще у квітні 2023 року російська митниця змушена була опублікувати роз'яснення порядку контролю та обліку бартерних угод. У ФМС пояснювали це численними запитами від російського бізнесу, який почав стикатися зі складнощами з проведенням розрахунків в умовах санкцій.
У період СРСР практика бартеру активно застосовувалася в рамках Ради економічної взаємодопомоги (РЕВ), організації, що об'єднувала країни колишнього "соцтабору" і діяла з 1949 до 1991 року. Тоді бартер був затребуваний через недосконалу систему ціноутворення та розрахунків. Однак із розвитком ринкових механізмів від неї відмовилися.
У 1990-ті роки в Росії бартер був поширений, але з інших причин: тоді була відсутня фінансова система і банківський сектор лише формувався. Із появою більш стабільних резервних валют, таких як долар та євро, практика бартеру поступово пішла на другий план.
Будь ласка, зачекайте...
Нам, своє робить!»
Слава Україні!
Цена нєфтюшкі маркі Брєнт паднялась с 7,8 до 9,2 куріних яйца за бочку. 🤣
На горе стоит олень
Золотые рожки
Парень девушку е...
За мешок картошки.
До цього ще далеко (не 2÷3 тижні), але ж можливо все.
У Зеленського на всі випадки одна відповідь: "Ще більше потужньо-пустопорожніх гундосіків!"
ніхто не купить. Та й санкцшї по алмазам на підході....
Интересно, а налоги он с этих военных действий платил?
А Вагнер?
Михаил Миненков вновь решил поделиться мыслями на тему повышения рождаемости в России - несколько дней назад он советовал мужчинам по ночам «подкрадываться» к женам.
Миненков считает, что рожать детей «надо вовремя, когда тебе 20 лет», ведь для этого в стране есть все возможности. Глава Невинномысска подчеркнул: если женщина хочет учиться, она может делать это и в декретном отпуске, так как сегодня «мы не на сеновале рожаем» и у нас есть, например, ясли.
Формула, по словам Миненкова, одна: «мужчина обязан пахать, женщина обязана рожать». В противном случае российские города превратятся ли в «обоссанные Марсели», где все «справляют нужду, где им хочется», или в города США с «кучами наркоманов».
➡️ На фоне сокращения населения 2024 год объявлен в России «годом семьи». Под его эгидой власти будут пытаться решить проблемы демографии.
- З Марселя приїхав...