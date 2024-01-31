Україна та США підписали угоду про контроль за використанням міжнародної допомоги

США та Україна підписали меморандум щодо контролю за використанням міжнародної допомоги, наданої Києву.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України після зустрічі з Генеральним Інспектором Пентагону Робертом Сторчем.

Метою меморандуму є посилення співпраці у сфері контролю за використанням міжнародної допомоги.

Серед іншого, документ передбачає:

обмін актуальною інформацією для виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству або корупції, що впливає або стосується безпекової допомоги, яку США надають Україні;

проведення спільних заходів з виявлення, підтвердження та запобігання шахрайству та корупції;

створення механізму взаємної передачі запитів, що стосуються розслідувань і заходів у межах повноважень та юрисдикції сторін;

проведення періодичних зустрічей для визначення пріоритетних напрямків співпраці.

З українського боку меморандум підписав головний інспектор Міноборони України адмірал Ігор Воронченко, з американського – Сторч.

Також під час зустрічі зі Сторчем міністр оборони Рустем Умєров розповів про запровадження у Міноборони системи нагляду, менеджменту ризиків, відповідності, запобігання корупції у сфері закупівель, інструментів демократичного контролю у сфері оборони.