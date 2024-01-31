Франція вимагатиме обмеження імпорту українського зерна, – ЗМІ
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Президент Франції Емманюель Макрон почав виступати за певні запобіжники щодо імпорту тієї української агропродукції, яка особливо важлива для інтересів французьких фермерів.
Як пише Politico, тривалі протести французьких фермерів підштовхують "важковаговиків" у команді Макрона до того, щоби звинувачувати Брюссель у частині проблем аграріїв, передає ЄП.
Макрон планує підняти частину цих питань на найближчому саміті ЄС 1 лютого, а саме – щодо "екологічних" вимог до фермерів та сільськогосподарського імпорту з України, як і майбутньої угоди про торгівлю з Латинською Америкою, яка на завершальному етапі підготовки.
Під час візиту до Швеції президент Франції підтвердив, що буде просити "про деякі дуже конкретні речі" для інтересів французьких фермерів.
Серед цих заходів – виняток з вимоги ЄС до аграріїв залишати незайнятою частину своєї землі для підтримання біорізноманіття, а також обмеження для імпорту м’яса птиці і зерна з України. Прихильники таких обмежень, як відомо, є і в кількох інших країнах ЄС, зокрема у найближчих сусідах України.
Сьогодні французький міністр аграрної політики Марк Фесно має зустріч щодо цих питань із польським єврокомісаром з сільського господарства Янушем Войцеховським, єврокомісаром з внутрішнього ринку Тьєррі Бретоном і віцепрем’єром Бельгії.
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