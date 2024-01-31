Українські безпілотники втретє за місяць атакували нафтогазовий завод у Санкт-Петербурзі. ВIДЕО

У ніч на 31 січня безпілотник упав на території нафтопереробного заводу в Санкт-Петербурзі.

Після публікацій у соцмережах цю інформацію підтвердив губернатор міста Олександр Бєглов, передає The Moscow Times.

За його словами, "інцидент" стався у "зоні зливу мазуту" на промисловому майданчику. Він запевнив, що постраждалих немає, суттєвої шкоди майну заподіяно не було.

За даними місцевого видання "Фонтанка", дрон підбили зенітно-ракетним комплексом С-400 у передмісті о 4:20, але о 4:50 він долетів до розташованого за 20 кілометрів НПЗ "Нєвський мазут" і впав на його території.

Місцеві ЗМІ стверджують, що внаслідок падіння безпілотника спалахнули три порожні цистерни, але пожежу швидко загасили. Крім того, постраждали кілька припаркованих автомобілів.

Через появу у повітряному просторі безпілотника, найбільший аеропорт Петербурга "Пулково" припиняв прийом та відправлення рейсів з 3:53 до 5:11 ранку.

Атаку безпілотника на НПЗ у Петербурзі організувало ГУР Міноборони України, повідомляє УП із посиланням на джерела.

Що відомо про атаки безпілотників на російські нафтогазові підприємства?

Це вже третя атака на нафтогазові підприємства у Росії за тиждень і шоста – із середини місяця: