Українські безпілотники втретє за місяць атакували нафтогазовий завод у Санкт-Петербурзі. ВIДЕО
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У ніч на 31 січня безпілотник упав на території нафтопереробного заводу в Санкт-Петербурзі.
Після публікацій у соцмережах цю інформацію підтвердив губернатор міста Олександр Бєглов, передає The Moscow Times.
За його словами, "інцидент" стався у "зоні зливу мазуту" на промисловому майданчику. Він запевнив, що постраждалих немає, суттєвої шкоди майну заподіяно не було.
За даними місцевого видання "Фонтанка", дрон підбили зенітно-ракетним комплексом С-400 у передмісті о 4:20, але о 4:50 він долетів до розташованого за 20 кілометрів НПЗ "Нєвський мазут" і впав на його території.
Місцеві ЗМІ стверджують, що внаслідок падіння безпілотника спалахнули три порожні цистерни, але пожежу швидко загасили. Крім того, постраждали кілька припаркованих автомобілів.
Через появу у повітряному просторі безпілотника, найбільший аеропорт Петербурга "Пулково" припиняв прийом та відправлення рейсів з 3:53 до 5:11 ранку.
Атаку безпілотника на НПЗ у Петербурзі організувало ГУР Міноборони України, повідомляє УП із посиланням на джерела.
Що відомо про атаки безпілотників на російські нафтогазові підприємства?
Це вже третя атака на нафтогазові підприємства у Росії за тиждень і шоста – із середини місяця:
- 29 січня в Ярославлі безпілотник упав на НПЗ "Славнєфть-ЯНОС", спричинивши пожежу;
- 25 січня дрон ударив по Туапсинському НПЗ "Роснєфти". Виникла пожежа, згоріла вакуумна установка, підприємство виявилося паралізованим;
- 21 січня в Ленінградській області українські дрони атакували завод компанії "Новатек" у порту "Усть-Луга", він призупинив виробництво;
- 19 січня дрони атакували нафтобазу "Роснєфті" у місті Клинці Брянської області;
- 18 січня атаки безпілотників зазнав Петербурзький нафтовий термінал.
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