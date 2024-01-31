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Новини Енергетика
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ДТЕК імпортував 226 тисяч тонн вугілля для проходження зими

Новини БізнесЦензор Енергетика

вугілля

Для проходження осінньо-зимового періоду, із вересня минулого року і по сьогодні ДТЕК Енерго додатково імпортував 226 тис. тонн енергетичного вугілля з Польщі.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що це майже дві третини від усього законтрактованого на період опалювального сезону обсягу імпортного палива, який нещодавно було збільшено до 367 тис. тонн. Поставки продовжуються регулярно і, згідно умов контракту, триватимуть до кінця березня – майже до кінця опалювального сезону.

В компанії зазначили, що додаткові обсяги палива дозволяють тепловій генерації та українській енергосистемі надійніше проходити зиму та піки споживання електроенергії, особливо в періоди похолодань.

"Наше ключове завдання – щоб українці і далі залишалися зі світлом і теплом. Не дивлячись на обстріли, які, наприклад, майже щодня зазнає одна з наших прифронтових станцій. Не дивлячись на брак внутрішніх резервів генеруючих потужностей в енергосистемі, який виник через окупацію та обстріли енергооб’єктів минулої зими", – сказав генеральний директор ДТЕК Енерго Ільдар Салєєв.

Він додав, що ДТЕК продовжує відновлювати пошкоджене обладнання, проводити планову ремонту кампанію на ТЕС та видобувати власне вугілля.

Раніше в компанії повідомляли, що за підсумками 2023 року інвестиції в ремонти ТЕС та видобуток вугілля склали близько 11 млрд грн, що майже вдвічі більше, ніж роком раніше.

Автор: Юлiя Недашківська
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З Польщі, це в знак подяки за польське ембарго на українські товари?
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31.01.2024 14:53 Відповісти
Угу,та польша у них в ЛуГандоне находится
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31.01.2024 15:04 Відповісти
І шо з цього?
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31.01.2024 14:57 Відповісти
Ну як ШО?
Дякуємо ринатліанідавіч!
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31.01.2024 15:06 Відповісти
Бидло повинно радіти.
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31.01.2024 15:07 Відповісти
От тількі шо так. Да і ренатлеонідич гудок тут не до чого.

Трактор в поле тягне плуга,
То Зеленського заслуга.
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31.01.2024 15:25 Відповісти
Це приватна компанія. А державні повністю провалили підготовку до цієї зими. Браво рапортували про кількість тон на складах, але мовчали, що то вугілля низької якості, і не може використовуватись для більшості ТЕЦ. Або Зеленскій зачитував "Скільки тон закупила Україна", а не держава.
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31.01.2024 16:02 Відповісти
 
 