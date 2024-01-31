Євросоюз може піти назустріч Угорщині для розблокування допомоги Україні, – FT

Європейський Союз згоден щороку переглядати програму Ukraine Facility, яка передбачає виділення Україні 50 млрд євро протягом чотирьох років.

Про це пише Financial Times напередодні саміту лідерів ЄС, який має відбутися 1 лютого.

У проєкті висновків саміту йдеться, що лідери ЄС щороку проводитимуть дебати щодо імплементації програми. Утім, такі перегляди не потребуватимуть одноголосного рішення країн Євросоюзу.

Як відомо, на щорічному перегляді фіндопомоги Україні наполягала Угорщина та її прем'єр-міністр Віктор Орбан. Інші країни виступають проти того, щоб Угорщина могла створювати додаткові можливості для блокування допомоги Україні.

Водночас Орбан хоче, щоб щорічне рішення щодо продовження допомоги Україні було одноголосним.

При цьому, газета зазначає, що за день до саміту досі не відомо, чи погодиться Орбан на такі умови.

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Минулого місяця Будапешт наклав вето на пакет допомоги Києву у розмірі 50 млрд євро, який передбачає фінансування до 2027 року. Угорщина заявила, що зможе схвалити таке фінансування лише у випадку, якщо рішення про нього можна буде щороку переглядати.



Угорщина також блокує виділення восьмого траншу допомоги Києву в 500 млн євро по лінії Європейського фонду миру. Голова угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Будапешт може розглянути можливість підтримки виділення цих коштів після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, яка мала відбутися 29 січня.