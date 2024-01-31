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Новини Регуляторна політикаАграрний ринок
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Єврокомісія (993) Польща (2058) мито (652) експорт (3451) митний контроль (174)

Єврокомісія погодилась змінити пільговий режим торгівлі з Україною на вимогу Польщі

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Аграрний ринок

Аграрний експорт з України до ЄС можуть обмежити

Єврокомісія запропонувала ще на один рік продовжити пільговий режим торгівлі з Україною, який передбачає тимчасове скасування мит і квот на український експорт до ЄС.

Водночас до нього внесуть зміни, з метою посилити захист виробників чутливої сільськогосподарської продукції ЄС, повідомляється у пресрелізі Єврокомісії.

Зокрема, оновлені автономні торговельні заходи доповнять посиленим механізмом захисту внутрішнього ринку Євросоюзу або окремих держав ЄС, враховуючи значне зростання імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції з України у 2022 та 2023 роках.

"Для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачено "екстрене гальмування", яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023 роках. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить ці обсяги, мита будуть повторно введені", – пояснили у Єврокомісії.

Паралельно пропонується ще на один рік продовжити призупинення всіх мит на молдовський імпорт, які діють з липня 2022 року. Про можливі обмеження для товарів з Молдови не повідомляється.

Тепер ці пропозиції Єврокомісії має розглянути Європарламент і Рада ЄС. Дія поточних торговельних преференцій для України спливає 5 червня 2024 року, а для Молдови – 24 липня 2024 року.

Хто вимагає обмежень на імпорт аграрної продукції з України?

Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської комісії вимагали відновити дію імпортних мит на українське зерно.

Єврокомісія це прохання відхилила, тому Польща запропонувала запровадити новий захисний механізм на рівні ЄС, який передбачає застосування регіональних обмежень на імпорт певних видів сільгосптоварів з України.

При цьому міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявляв, що новий уряд країни не скасовуватиме заборону на імпорт низки аграрних товарів з України, ембарго на їх ввезення до Польщі буде безстроковим. Водночас влада країни визнає, що це рішення порушує правила ЄС і намагатиметься його юридично адаптувати до них.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+9
А хто скомпенсує збитки від бикування блокування кордонів? Має бути якась відповідальність.
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31.01.2024 13:45
+8
Тут справа не у нашій владі. А у відношенню цих ,,друзів,, безпосередньо до України як держави. Замініть призвище Зеленський на будь яке інше і ви не побачите змін у відношеннях.
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31.01.2024 14:04
+7
Друзяки -поляки такі самі підери як і інші прикордонні ,,друзі,,
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31.01.2024 13:55
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А хто скомпенсує збитки від бикування блокування кордонів? Має бути якась відповідальність.
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31.01.2024 13:45 Відповісти
50 мільярдів мало?
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31.01.2024 22:47 Відповісти
Знатно протупив - візьми печеньку.
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31.01.2024 23:08 Відповісти
В чому я протупив?
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01.02.2024 11:00 Відповісти
польша к этому каким боком? доноры не они
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01.02.2024 01:24 Відповісти
А хто донори?
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01.02.2024 10:58 Відповісти
Дмитре, ти чисто як дімон з кацапії - перебрав...
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01.02.2024 05:09 Відповісти
тут потрібна промова кулеби, що поляки не кончені гандони, а патріоти свої країни.
як сіярто.
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31.01.2024 13:54 Відповісти
ну ось і підтримка з ЄС підійшла .
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31.01.2024 13:54 Відповісти
Друзяки -поляки такі самі підери як і інші прикордонні ,,друзі,,
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31.01.2024 13:55 Відповісти
Ти зможеш назвати друзів ниеншньої влади ?
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31.01.2024 14:00 Відповісти
Тут справа не у нашій владі. А у відношенню цих ,,друзів,, безпосередньо до України як держави. Замініть призвище Зеленський на будь яке інше і ви не побачите змін у відношеннях.
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31.01.2024 14:04 Відповісти
31.01.2024 14:01
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31.01.2024 14:07 Відповісти
Не у жодної нашій владі не було друзів. У нас була многовекторна політика)
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31.01.2024 14:15 Відповісти
Литва, Естонія, Латвія. Вони з 2013-го року - друзі
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31.01.2024 16:41 Відповісти
Світові ціни на пшеницю приблизно 200 доларів за тонну. Бариги-зернотрейдери сковують в наших фермерів за ціною до $100. Тобто, за пів ціни... А тому, вони з легкістю дозволяли собі демпінгувати на східноєвропейських ринка, фактично, заваливши їх. Звідси і протести.
В результаті - ті ринки для нас закриті, а наші фермери з острахом думають, як розпочати весняно-польові роботи.
Але ж то все поляки винні, чи не так?
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31.01.2024 14:01 Відповісти
Фермер може взяти своїх 50 тон і вивезти фурою до Єгипту. Там продасть по двісті. Яким буде ,,навар,, мабуть ви й самі розумієте.
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31.01.2024 14:06 Відповісти
А може взагалі не сіяти... То навіть вигідніше, виявляється. Те ж бджолярством - найпопулярніше оголошення - продам вулики з бджільми, навіть зараз, попередньо. На далі що?! Хто тим зернотрейдерам ліцензії видає, хто експорт контролює? Поляки?
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31.01.2024 14:11 Відповісти
А ти особисто з'їси все те зерно без експорту? Чи мед. Нажаль, в Україні немає конкурентної на світовому рівні промисловості. В будь якій галузі. Чи то картон поставляти скрізь, чи алюміній, чи завалити світ мікрочіпами. Тож торгуюєм тим що є. Добре, що хоч це купують.
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31.01.2024 14:20 Відповісти
Логіка, блін. А якщо сіяти в два рази менше, але продавати по реальній ціні? В два рази менше роботи, затрат... Як поляки, як румуни, як всі адекватні люди, яких бандюки-бариги не грабують. Але ж для цього влада має бути не бандитська, а от з цим в нас проблеми...
А так, дійсно, ринки закриті, фермери на межі банкрутства... красота зелена, курва... Хоча, сенс в тому є - ринок землі відкритий, до кінця року пенсіонери мають ту землю приватизувати(?!), а фермери можуть викупити... А ні, ну так вже й черга сформувалась, щоб за безцінь...
Ох і поторгуємо потім, правда? І без землі і без штанів і без куска хліба залишимось...
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31.01.2024 14:28 Відповісти
Ми й так сіємо менше, бо війна. Ти словами сіяти менше, продавати дорожче нагадав мені сусідів таксистів з мого життя в докацапському Криму. Ті могли весь день простояти без пасажирів, бо хотіли якісь захмарні гроші за поїздку. Казали, нащо мені машину укатувать, я найду одного лоха і відіб'ю кошти як за цілий день роботи.
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31.01.2024 14:37 Відповісти
Попробую ще раз: українські фермери на межі банкрутства і з острахом думають про весняно-польові роботи. Пасічники масово спродують пасіки, сотні гектарів малинників переорані... ну і.д.
Причина - бариги-зернотрейдери демпінговими цінами кинули східно-європейські зернові ринки, бо дебільна влада.
Ніяк то тобі до купи не зв`яжеться? Складно дуже?
Мало того, через рік-два ті фермери і селяни масово залишаться без землі, от тоді і в Україні ти будеш купувати зерно за світовими цінами, бо... Найцікавіше, коли прийдеться по зерно до поляків їздити, от смішно буде, хіба ні?
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31.01.2024 15:02 Відповісти
Яким чином зернотрейдери до малини? Ти що дегенерат?!
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31.01.2024 16:37 Відповісти
Ти хоч розберися у темі. Причому тут зернотрейдери до малини? У Євросоюз агропропродукцію ніхто ніколи багато не експортував, бо були квоти для України.
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31.01.2024 16:45 Відповісти
додам свої 5 коп. Ціни на зерно просто вернулися до своїх до ковідних рівнів. поляки звикли жити з дотацій і маючи 100-200 га поля збирати дорогий врожай і продавати його дорого. зараз ціни впали, але ж поляк вже звик отримувати гроші за ніщо. ось тепер і кричить, що укр зерно йому не до вподоби. але думаю, що за рік вони знову почнуть качати ситуацію, бо ринок зерна світовий. ціну украінські фермери не встановлюють. ми можемо сіяти або 2 рази менше, або в 2 рази більше ціна від того зміниться на 1-2% в моменті. а якщо буде хороший врожай, то і без нас знайдуть зерно.
мене скоріш вражають люди, які готові хаяти своїх фермерів та логістів в угоду якось нещасних польських фермерів. давайте заберемо дотації у них і тоді глянемо, хто вміє працювати на РИНКОВИХ умовах.
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31.01.2024 14:55 Відповісти
Ринкова ціна пшениці від 200 долярів. В нас фермери змушені віддавати по ціні до 100, хоча затрати такі самі як в поляка чи в будь-кого іншого. Поляк від держави має субсидії, а наш податки.
В результаті є реальний шанс, що український фермер залишиться без землі. В цьому й весь сенс тої всьої херні від 95-го кварталу...
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31.01.2024 15:05 Відповісти
Хто фермерів заставляє продавати зерно по 100 баксів?! Хай грузять на корабль і везуть куди хочуть і продають по 200 баксів. У чому проблема?
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31.01.2024 16:31 Відповісти
ви смієтеся? я особисто знаю в окрузі кількох чоловік, у яких земельний пакет в кілька тисяч гектарів. але навіть вони не мають доступу на зовнішній ринок. ця тема повністю у людей з уряду чи опи. І будь-хто ніколи не міг і не зможе вийти самостійно на зовнішній ринок. А отже завжди вершки отримуватимуть не виробники. Біржа зернова то у нас є, але оті хто скупляє - вони визначені владою посередники. а вже ті хто платять у за зерно завантажене у портах, ті платять світову ціну чи трохи меншу з огляду на ризик. Цим займалися при всіх урядах "заслужені" люди і при януку цей механізм працював як годинник. Бо міністром сг був кум яника. І мільярди текли куди треба. А бюджет, якщо ви не забули в кінці 2013 був пустий.
Звичайний середній, а тим більше малий виробник поставлений перед фактом - або продаєш по невигідній ціні, або згноїш його в себе. А чому ці торгаші із ліцензіями демпінгують на ринках? а їм важливий швидкий оборот, який дає в сумі дуже високий чистий прибуток із вкладених грошей. Зазвичай у вільному світі вкладений мільярд ніколи не принесе за рік два. Хіба що у незаконних оборудках. а з українським збіжжям - запросто.
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01.02.2024 09:37 Відповісти
наш фермер продає за товар - ринкова ціна- мінус заробіток трейдера і при тому все рівно в +. Поляки не мають вйни, мають порти і все рівно скаржаться. Так може причина в ефективності? Трейдер торгує по світових цінах. Тому, що трейдер, що поляк мали б отримувати однакові гроші. Визодить укр фермер не страйкує і нормально працює. А поляк, якому занизька ціна вважає, що укр фермер демпінгує, хоча немає жодних доплат від держави. ви хоч розберіться в темі. А то спочатку фермери, потім перевізники. Чекаю на страйк польських курв.
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31.01.2024 17:44 Відповісти
Десь читав, що польські фермери (ті що займаються тваринництвом) побачивши низькі ціни на укр зерно планували сильно збільшити поголів'я худоби, птиці, бо це можливість заробити шалені гроші. Однак заборона на ввезення нашої продукції стала на заваді цьому. Тобто польська влада тупо ******** можливість заробити грошей піддавшись передвиборчому популізму.
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31.01.2024 18:40 Відповісти
ну то тваринникам треба було вийти до блокувальників і набити їм пику. Чи хоча б стати під уряд з протестами. Хто заважає нашим тваринникам збільшувати поголів'я? - Війна і відсутність дешевих кредитів. Окрім того ж через мобілізацію здорових працівників не буде кому працювати на фермах. Бо в тваринництві є більша потреба в робочих руках. У сусідньому селі була молочна ферма, поки був живий старий хазяїн. а син закрив, бо порахував, що дуже це марудна справа порівняно із зерновим виробництвом. А відносно молока - та із сої того молока стільки можна наробити, що люди і не уявляють. Я не можу стверджувати напевно - скільки його додають на молокозаводах, але телят випоюють дуже давно.
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01.02.2024 09:50 Відповісти
ніякого плюса давно немає. Бо у нас зарплати мінусові порівняно з вільним світом. І податки якщо не будуть мінімізовані - з'їдять все. купіть гуму на техніку, купіть хоча б ту ж солярку. Яка в штатах дешевше навіть вроздріб на заправках ніж у нас. У нас рідко хто купляє нову імпортну техніку. А купляють об'їдки з Європи та штатів. А тому, що просто не можуть собі дозволити нове якраз через недостатній прибуток з діяльності. ви от всі не в темі і беретесь судити про те, про що толком не знаєте.
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01.02.2024 09:42 Відповісти
От пшеки..

Таки наскиглили.

Але це має бути нам уроком як слід відстоювати власні інтереси!!!
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31.01.2024 16:08 Відповісти
Саме смішне, що завдяки жадібності польщі, Євросоюз стріляє собі в ногу. Бо забороняючи дешеву укр сільгосппродукцію, вони тим самим розкручують інфляцію у себе в країнах, збільшують вартість харчів у своїх магазинах при цьому ще вимушені викидати мільярди євро на дотації збитковим фермерам.
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31.01.2024 16:35 Відповісти
щодо жадібності,та цін у магазинах ЕС -у них, доречі, немає пдв на харчі, а у нас є!
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31.01.2024 21:25 Відповісти
Коли Україна захистить українського фермера і товаровиробника від засилля польських продуктів ?!
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31.01.2024 22:15 Відповісти
это должно быть ответным шагом
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01.02.2024 01:27 Відповісти
Як?.. бульдозером по польських товарах?
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01.02.2024 05:16 Відповісти
 
 