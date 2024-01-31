Єврокомісія погодилась змінити пільговий режим торгівлі з Україною на вимогу Польщі
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Єврокомісія запропонувала ще на один рік продовжити пільговий режим торгівлі з Україною, який передбачає тимчасове скасування мит і квот на український експорт до ЄС.
Водночас до нього внесуть зміни, з метою посилити захист виробників чутливої сільськогосподарської продукції ЄС, повідомляється у пресрелізі Єврокомісії.
Зокрема, оновлені автономні торговельні заходи доповнять посиленим механізмом захисту внутрішнього ринку Євросоюзу або окремих держав ЄС, враховуючи значне зростання імпорту деяких видів сільськогосподарської продукції з України у 2022 та 2023 роках.
"Для найбільш чутливих продуктів – м’яса птиці, яєць і цукру – передбачено "екстрене гальмування", яке стабілізувало б імпорт на рівні середніх обсягів імпорту в 2022 і 2023 роках. Це означає, що якщо імпорт цих продуктів перевищить ці обсяги, мита будуть повторно введені", – пояснили у Єврокомісії.
Паралельно пропонується ще на один рік продовжити призупинення всіх мит на молдовський імпорт, які діють з липня 2022 року. Про можливі обмеження для товарів з Молдови не повідомляється.
Тепер ці пропозиції Єврокомісії має розглянути Європарламент і Рада ЄС. Дія поточних торговельних преференцій для України спливає 5 червня 2024 року, а для Молдови – 24 липня 2024 року.
Хто вимагає обмежень на імпорт аграрної продукції з України?
Раніше міністри сільського господарства Болгарії, Польщі, Румунії, Словаччини та Угорщини у спільному листі до Європейської комісії вимагали відновити дію імпортних мит на українське зерно.
Єврокомісія це прохання відхилила, тому Польща запропонувала запровадити новий захисний механізм на рівні ЄС, який передбачає застосування регіональних обмежень на імпорт певних видів сільгосптоварів з України.
При цьому міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявляв, що новий уряд країни не скасовуватиме заборону на імпорт низки аграрних товарів з України, ембарго на їх ввезення до Польщі буде безстроковим. Водночас влада країни визнає, що це рішення порушує правила ЄС і намагатиметься його юридично адаптувати до них.
Будь ласка, зачекайте...
бикуванняблокування кордонів? Має бути якась відповідальність.
як сіярто.
В результаті - ті ринки для нас закриті, а наші фермери з острахом думають, як розпочати весняно-польові роботи.
Але ж то все поляки винні, чи не так?
А так, дійсно, ринки закриті, фермери на межі банкрутства... красота зелена, курва... Хоча, сенс в тому є - ринок землі відкритий, до кінця року пенсіонери мають ту землю приватизувати(?!), а фермери можуть викупити... А ні, ну так вже й черга сформувалась, щоб за безцінь...
Ох і поторгуємо потім, правда? І без землі і без штанів і без куска хліба залишимось...
Причина - бариги-зернотрейдери демпінговими цінами кинули східно-європейські зернові ринки, бо дебільна влада.
Ніяк то тобі до купи не зв`яжеться? Складно дуже?
Мало того, через рік-два ті фермери і селяни масово залишаться без землі, от тоді і в Україні ти будеш купувати зерно за світовими цінами, бо... Найцікавіше, коли прийдеться по зерно до поляків їздити, от смішно буде, хіба ні?
мене скоріш вражають люди, які готові хаяти своїх фермерів та логістів в угоду якось нещасних польських фермерів. давайте заберемо дотації у них і тоді глянемо, хто вміє працювати на РИНКОВИХ умовах.
В результаті є реальний шанс, що український фермер залишиться без землі. В цьому й весь сенс тої всьої херні від 95-го кварталу...
Звичайний середній, а тим більше малий виробник поставлений перед фактом - або продаєш по невигідній ціні, або згноїш його в себе. А чому ці торгаші із ліцензіями демпінгують на ринках? а їм важливий швидкий оборот, який дає в сумі дуже високий чистий прибуток із вкладених грошей. Зазвичай у вільному світі вкладений мільярд ніколи не принесе за рік два. Хіба що у незаконних оборудках. а з українським збіжжям - запросто.
Таки наскиглили.
Але це має бути нам уроком як слід відстоювати власні інтереси!!!