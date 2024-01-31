Найбільшими покупцями української аграрної продукції стали Румунія, Китай і Туреччина

До трійки найбільших імпортерів української агропродукції у 2023 році увійшли Румунія, Китай та Туреччина.

Про це повідомляють в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".

Зазначається, що Румунія вперше очолила рейтинг найбільших імпортерів української агропродукції, закупивши її торік на суму $2,87 млрд. Частка цієї країни у вітчизняному експорті агропродовольства становила 13%.

Китай посів у рейтингу друге місце. Водночас у вартісному вимірі країна збільшила обсяги закупівель української агропродукції. Якщо у 2022 році вартість поставок з України до Китаю становила $1,8 млрд, то 2023 року збільшилися приблизно на 18 % – до $2,2 млрд. Частка Китаю у вітчизняному експорті агропродовольства склала торік 10%.

Туреччина, імпортувавши з України агропродукції на $1,99 млрд, зберегла за собою третє місце у даному рейтингу з часткою у 9%.

Зазначається, що наслідками запроваджених Польщею навесні минулого року і триваючих донині обмежень на ввезення сільськогосподарської продукції з України стали не лише втрата нею статусу головного покупця у нас на світовому ринку, а й зниження вартості її імпорту на третину – до $1,79 млрд.

До топ-10 споживачів української агропродукції також увійшли:

Іспанія ($1,76 млрд),

Нідерланди ($1,27 млрд),

Єгипет ($1,07 млрд),

Італія ($1,04 млрд),

Німеччина ($862 млн),

Угорщина ($471 млн).

Ці десять країн за минулий рік сформували для вітчизняних експортерів агропродовольства 69% валютних надходжень.

Ключовими продуктами вітчизняного аграрного експорту традиційно стали зернові культури, олії та жири, різні олійні, залишки харчової і переробної промисловості, а також м’ясо та субпродукти.