Найбільшими покупцями української аграрної продукції стали Румунія, Китай і Туреччина
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До трійки найбільших імпортерів української агропродукції у 2023 році увійшли Румунія, Китай та Туреччина.
Про це повідомляють в Національному науковому центрі "Інститут аграрної економіки".
Зазначається, що Румунія вперше очолила рейтинг найбільших імпортерів української агропродукції, закупивши її торік на суму $2,87 млрд. Частка цієї країни у вітчизняному експорті агропродовольства становила 13%.
Китай посів у рейтингу друге місце. Водночас у вартісному вимірі країна збільшила обсяги закупівель української агропродукції. Якщо у 2022 році вартість поставок з України до Китаю становила $1,8 млрд, то 2023 року збільшилися приблизно на 18 % – до $2,2 млрд. Частка Китаю у вітчизняному експорті агропродовольства склала торік 10%.
Туреччина, імпортувавши з України агропродукції на $1,99 млрд, зберегла за собою третє місце у даному рейтингу з часткою у 9%.
Зазначається, що наслідками запроваджених Польщею навесні минулого року і триваючих донині обмежень на ввезення сільськогосподарської продукції з України стали не лише втрата нею статусу головного покупця у нас на світовому ринку, а й зниження вартості її імпорту на третину – до $1,79 млрд.
До топ-10 споживачів української агропродукції також увійшли:
- Іспанія ($1,76 млрд),
- Нідерланди ($1,27 млрд),
- Єгипет ($1,07 млрд),
- Італія ($1,04 млрд),
- Німеччина ($862 млн),
- Угорщина ($471 млн).
Ці десять країн за минулий рік сформували для вітчизняних експортерів агропродовольства 69% валютних надходжень.
Ключовими продуктами вітчизняного аграрного експорту традиційно стали зернові культури, олії та жири, різні олійні, залишки харчової і переробної промисловості, а також м’ясо та субпродукти.
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