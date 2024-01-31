За ексголову Верховного Суду Князєва внесли 18 мільйонів застави, він вийшов із СІЗО (оновлено)

За колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в одержанні хабаря у на $2,7 млн, внесли заставу. Днем раніше суд зменшив її з 20 млн грн до 18,17 млн грн.

За даними Центру протидії корупції, вчора слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) зменшивши заставу Всеволоду Князєву із 20 млн грн до 18,17 млн грн. А вже сьогодні гроші за нього внесли і він зможе вийти із СІЗО.

У ЦПК вважають малоймовірним, що гроші міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, бо його активи арештовано. До того ж у грудні адвокати Князєва заявлявли, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн.

Крім того, два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже двадцять років. На розгляді в одному із судів міста Миколаєва також є позов про поділ спільного майна подружжя.

Згодом у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) підтвердили, що сьогодні Князєва звільнили з-під варти під заставу розміром 18,168 млн грн.

Однак він має дотримуватися низки процесуальних обовʼязків, у тому числі здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.

"Разом з тим повідомляємо, що наразі вирішується питання щодо звернення до ВРП з клопотанням про відсторонення указаного судді від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності", – додали у пресслужбі САП.

У чому звинувачують Всеволода Князєва?

Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня ВАКС обрав запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 107,3 млн грн. Згодом суд декілька разів зменшував розмір застави.