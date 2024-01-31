БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1055 відвідувачів онлайн
Новини Корупція
2 789 30
застава (250) суд (3148) Князєв (17)

За ексголову Верховного Суду Князєва внесли 18 мільйонів застави, він вийшов із СІЗО (оновлено)

Новини БізнесЦензор Корупція

всеволод,князєв

За колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в одержанні хабаря у на $2,7 млн, внесли заставу. Днем раніше суд зменшив її з 20 млн грн до 18,17 млн грн.

За даними Центру протидії корупції, вчора слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) зменшивши заставу Всеволоду Князєву із 20 млн грн до 18,17 млн грн. А вже сьогодні гроші за нього внесли і він зможе вийти із СІЗО.

У ЦПК вважають малоймовірним, що гроші міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, бо його активи арештовано. До того ж у грудні адвокати Князєва заявлявли, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн.

Крім того, два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже двадцять років. На розгляді в одному із судів міста Миколаєва також є позов про поділ спільного майна подружжя.

Згодом у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) підтвердили, що сьогодні Князєва звільнили з-під варти під заставу розміром 18,168 млн грн. 

Однак він має дотримуватися низки процесуальних обовʼязків, у тому числі здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.

"Разом з тим повідомляємо, що наразі вирішується питання щодо звернення до ВРП з клопотанням про відсторонення указаного судді від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності", – додали у пресслужбі САП.

У чому звинувачують Всеволода Князєва?

Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.

Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.

18 травня ВАКС обрав запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 107,3 млн грн. Згодом суд декілька разів зменшував розмір застави.

Автор: Юлiя Недашківська
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Telegram
Топ коментарі
+16
Щоб ви там усі здохли суки!!!!!!!
показати весь коментар
31.01.2024 12:19
+11
круто взял120 лямов 18 отдал и вышел
показати весь коментар
31.01.2024 12:40
+3
Зубожіла сім'я - можуть внести всього 10 лямів. На що жити, це-ж денний заробіток самого Князєва. Поки він сидів в СІЗО сім'я з голоду пухла. Добре, що є щедрі друзі в ОП і ВАКС.
показати весь коментар
31.01.2024 14:39
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Щоб ви там усі здохли суки!!!!!!!
показати весь коментар
31.01.2024 12:19 Відповісти
Зубожіла сім'я - можуть внести всього 10 лямів. На що жити, це-ж денний заробіток самого Князєва. Поки він сидів в СІЗО сім'я з голоду пухла. Добре, що є щедрі друзі в ОП і ВАКС.
показати весь коментар
31.01.2024 14:39 Відповісти
этот князев просто дебил . надо было доллары в банки трехлитровые и крышечками закатать как судья чаус --- а щас бы женушка откопала и на заставу в долг не надо брать . а этот мудила в сейф ногой их трамбовал а они уже не помещались . тов. резников делился с кем надо и его торжественно в вр провели с должности и сильно благодарили за его работу на посту министра
показати весь коментар
01.02.2024 06:33 Відповісти
Громадянин Росії Львов, заспокойтеся, будь-ласка.

Є час для розкидування каміння, але є час і для його збирання.

Передавайте від мене щирі вітання Кравченку, Гульку і Луспенику побажання гарного здоров'я, у т.ч. психічного, щоби ніщо не завадило їм відбути призначене справедливим судом покарання.
показати весь коментар
31.01.2024 17:10 Відповісти
ваша честь! Чи...не чисть?
показати весь коментар
01.02.2024 07:59 Відповісти
Шукай вітра в полі))
показати весь коментар
31.01.2024 12:21 Відповісти
круто взял120 лямов 18 отдал и вышел
показати весь коментар
31.01.2024 12:40 Відповісти
Як гарно придумано ,прямо рай для корупціонерів, ще може в Монако виїде, а де зараз попередній суддя?!
показати весь коментар
31.01.2024 12:47 Відповісти
Все! Князєв може їхати на Мальдіви, відпочивати після СІЗО...
показати весь коментар
31.01.2024 13:55 Відповісти
І всьо так чінно і благародно, по-нашему, по-зельоному!
Було 107,3 млн стало 18,17 млн.
показати весь коментар
31.01.2024 14:44 Відповісти
Невже хтось вірить, що цю суку посадять? Нашу судову систему реформувати неможливо. Є єдиний спосіб-звільнити всіх суддів без винятку і набрати нових але вже на нових умовах. Але для цього потрібна влада, для якої Україна буде на першому міцсці а не 101-му. Як це було і є жотепер.
показати весь коментар
31.01.2024 14:53 Відповісти
Пока немытые крестьяне визжат и репетують выше по теме, хотелось бы объяснить. Князева взяли под стражу 18.05.2023, как написано в этой же статье. Взяли под стражу с возможностю залога. По КПК строк досудового розслідування після повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину 2 місяці, водночас строк можна продовжити. Враховуючи, що строк запобіжного заходу не може виходити за межі строку досудового розслідування, а він досі під вартою, значить йому продовжували строк досудового розслідування до 12 місяців. Опять же, так как срок досудебного расследования 12 месяцев держать в сизо его можно только в рамках этого срока. Потом нужно обвинительный акт в суд или закрывать производство. Так как подозрение было от 17.05.2023 то досудебное должно быть закончено до 18.05.2024 (12 месяцев), дольше его нельзя ни в сизо держать ни (до)расследовать.

По поводу заставы, є вже уставлена практика і ЄСПЛ і ВСУ і Верховного суду про те, що ризики, що були передбачені і доведені при попередньому застосуванні запобіжного заходу, з кожним продовженням зменшуються. (Ну это и логично, потому что орган досудебного расследования тоже должен не на цензоре комментарии писать, а расследование проводить). Соответственно, возможность его влиять на свидетелей, уничтожать улики, скрываться и тд. тоже уменьшаются. Так что на самом деле ВАКС все делает ровно так, як книжка пише. Те, що це не влаштовує козопасів не цензорі, у яких досі превалює "соціалістична справедливість" у свідомості це не проблема правосуддя в Україні
показати весь коментар
31.01.2024 15:02 Відповісти
Конечно, все по закону - кто же спорит! ВАКС может затягивать следствие под благовидным предлогом? Может! Судья может не принимать во внимание какие-нибудь улики? Может! А может вообще переносить заседание до бесконечности под предлогом болезни или неявки кого-то там? А уменьшить сумму залога раз в десять? Канешна! И коррупционер, на котором печати негде ставить, выйдет сухим из воды и все будет "по закону". Это и называется "судейская мафия". А такие куколды, как ты будут у них отсасывать и разводить руками: "ничего не поделаешь, все по закону!"
показати весь коментар
31.01.2024 16:02 Відповісти
Так ты медицинский дебил.Ты же сам себе противоречишь, если суд не берет что то во внимание-есть апеляция, где можно жалобу подать на решение первой инстанции. Если заседание переностся то Князеву и хуже, значит залог не уменьшат. Перенесут заседание тоже самое. Ты же натуральные дегенерат, который пьет из лужи на улице. Сильно залог ему уменьшили спустя 9 месяцев под стражей. Если же такие как ты пациенти ПНД считают что все со всеми повязанные и князев всех купил, то тут нужна двойная доза галоперидола и прикрутить к спинкам коек. Только у шизов есть маниакальная уверенность что он то прав, а все вокруг шизы
показати весь коментар
31.01.2024 16:36 Відповісти
Слухай "митий" - практика-це не закон. Ти дуже вумний? То поясни, яким чином та згідно якому закону розгляд усіх адмінсправ став платним?
показати весь коментар
31.01.2024 20:42 Відповісти
А почему он стал? Он всегда был таким. В КАСУ написано, что до позовної заяви додається докази сплату судового збору.
Если человек звільнений від сплати судового збору то він надає документи про підстави звільнення.
И если вопрос был с целью чтобы пожурить о том что приходится платить даже за Позов до ГУ ПФУ в Волинській області щоб пенсію перерахувати. То я зразу скажу що немає проблем потім стягнути той самий судовий збір після рішення, яке в 90% буде на користь пенсіонера.
Понятно, що ви рішення про перерахунок пенсії скоріше всього не виконаєте, але це вже інша справа
показати весь коментар
31.01.2024 23:42 Відповісти
У своїй постанові від 13.12.2016 Верховний Суд України зазначив, що "у справах про оскарження постанов у справах про адміністративне правопорушення у розумінні положень статей 287, 288 КУпАП, статей 2-4 Закону № 3674 позивач звільняється від сплати судового збору".
Зазначене повністю відповідало запитам та очікуванням суспільства, котре мало певні важелі оскарження неправомірних дій владних суб'єктів у випадку притягнення до адміністративної відповідальності.

Але, 18.03.2020 Велика Палата Верховного Суду прийняла вирішила кардинально змінити усталену правову позицію. У зазначеній постанові суд прийшов до висновку, що "за системного, цільового та граматичного тлумачення до наведеного законодавчого регулювання відносин, пов`язаних зі сплатою судового збору, Велика Палата Верховного Суду в контексті фактичних обставин справи та зумовленого ними застосування норм процесуального права зазначає, що у справах щодо оскарження постанов про адміністративне правопорушення у розумінні положень статей 287, 288 КУпАП, як і в інших справах, які розглядаються судом у порядку позовного провадження, слід застосовувати статті 2-5 Закону № 3674-VІ, які пільг за подання позовної заяви, відповідних скарг у цих правовідносинах не передбачають".



Таким чином, можна зробити висновок, що за рахунок пересічних громадян, судді Великої Палати Верховного Суду, вирішили, в котрий раз збільшити надходження до спеціального суддівського фонду держбюджету, за рахунок якого вони отримують свою заробітну плату.

показати весь коментар
01.02.2024 13:56 Відповісти
ну а перевірити тих, хто вніс заставу?

цирк
показати весь коментар
31.01.2024 15:39 Відповісти
делаю прогноз, через некоторое время перед севой князевым извинятся, вернут все честно украденное, и возможно, посадят на ту же должность или похожую. Вернут всю зарплату и пильги, довичне утримання и тому подобное. А те 16 судей, для которых лежали пакеты с баблом продолжат творить справедливость и честное судопроизводство. Народ на все это смотрит и набивает рожки патронами.
показати весь коментар
31.01.2024 16:44 Відповісти
Скільки ж вкрали, треба розстрілювати таких і тіх хто за них вписується.
показати весь коментар
31.01.2024 17:43 Відповісти
ганьба
показати весь коментар
31.01.2024 19:42 Відповісти
Бізнес по-суддівські:
Князєв взяв хабар у 3 мільйона доларів, а відпустили його
за 475 тисяч.
показати весь коментар
31.01.2024 19:49 Відповісти
Зелёные говнюки и шепето
показати весь коментар
31.01.2024 19:50 Відповісти
Царство небесне Сашку Білому.
Нам так тебе не вистачає...
показати весь коментар
31.01.2024 21:25 Відповісти
Невже до тепер не зрозуміло -українська судова система чистої води мафія. І цим все сказано...
показати весь коментар
01.02.2024 05:25 Відповісти
Короче, отделался легким испугом. Теперь может снова возглавлять судебную мафию или извините Верховный суд.
показати весь коментар
01.02.2024 09:52 Відповісти
Ще трохи й державі довелося б платити Князєву за те, щоб він вийшов із СІЗО. Це все, що потрібно знати про судову реформу в Україні.
показати весь коментар
01.02.2024 10:17 Відповісти
это борьба зеленой Нарко Гниды с коррупцией которую он возглавил с фсбэшником Елдаком...
показати весь коментар
01.02.2024 10:23 Відповісти
 
 