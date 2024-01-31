За ексголову Верховного Суду Князєва внесли 18 мільйонів застави, він вийшов із СІЗО (оновлено)
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За колишнього голову Верховного Суду Всеволода Князєва, якого підозрюють в одержанні хабаря у на $2,7 млн, внесли заставу. Днем раніше суд зменшив її з 20 млн грн до 18,17 млн грн.
За даними Центру протидії корупції, вчора слідчий суддя Вищого антикорупційного суду (ВАКС) зменшивши заставу Всеволоду Князєву із 20 млн грн до 18,17 млн грн. А вже сьогодні гроші за нього внесли і він зможе вийти із СІЗО.
У ЦПК вважають малоймовірним, що гроші міг внести хтось із сім’ї Князєва самостійно, бо його активи арештовано. До того ж у грудні адвокати Князєва заявлявли, що родина підозрюваного може внести максимум 10 млн грн.
Крім того, два тижні тому Князєв розлучився зі своєю дружиною, з якою вони пробули у шлюбі майже двадцять років. На розгляді в одному із судів міста Миколаєва також є позов про поділ спільного майна подружжя.
Згодом у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) підтвердили, що сьогодні Князєва звільнили з-під варти під заставу розміром 18,168 млн грн.
Однак він має дотримуватися низки процесуальних обовʼязків, у тому числі здати на зберігання паспорти для виїзду за кордон, а також носити електронний засіб контролю.
"Разом з тим повідомляємо, що наразі вирішується питання щодо звернення до ВРП з клопотанням про відсторонення указаного судді від здійснення правосуддя у зв’язку із притягненням до кримінальної відповідальності", – додали у пресслужбі САП.
У чому звинувачують Всеволода Князєва?
Нагадаємо, 16 травня НАБУ і САП заявили про викриття схеми одержання хабара керівництвом та суддями Верховного Суду. Правоохоронці затримали чинного голову Суду Князєва та вилучили $2,7 млн. Пізніше САП повідомила про підозру Князєву та його спільнику – адвокату.
Того ж дня пленум Верховного суду проголосував за висловлення недовіри голові Верховного Суду Всеволоду Князеву. Відтак він втратив статус голови ВС, але залишається суддею цієї інстанції.
18 травня ВАКС обрав запобіжний захід для Князєва у вигляді тримання під вартою з можливістю вийти під заставу в розмірі 107,3 млн грн. Згодом суд декілька разів зменшував розмір застави.
Будь ласка, зачекайте...
Є час для розкидування каміння, але є час і для його збирання.
Передавайте від мене щирі вітання Кравченку, Гульку і Луспенику побажання гарного здоров'я, у т.ч. психічного, щоби ніщо не завадило їм відбути призначене справедливим судом покарання.
Було 107,3 млн стало 18,17 млн.
По поводу заставы, є вже уставлена практика і ЄСПЛ і ВСУ і Верховного суду про те, що ризики, що були передбачені і доведені при попередньому застосуванні запобіжного заходу, з кожним продовженням зменшуються. (Ну это и логично, потому что орган досудебного расследования тоже должен не на цензоре комментарии писать, а расследование проводить). Соответственно, возможность его влиять на свидетелей, уничтожать улики, скрываться и тд. тоже уменьшаются. Так что на самом деле ВАКС все делает ровно так, як книжка пише. Те, що це не влаштовує козопасів не цензорі, у яких досі превалює "соціалістична справедливість" у свідомості це не проблема правосуддя в Україні
Если человек звільнений від сплати судового збору то він надає документи про підстави звільнення.
И если вопрос был с целью чтобы пожурить о том что приходится платить даже за Позов до ГУ ПФУ в Волинській області щоб пенсію перерахувати. То я зразу скажу що немає проблем потім стягнути той самий судовий збір після рішення, яке в 90% буде на користь пенсіонера.
Понятно, що ви рішення про перерахунок пенсії скоріше всього не виконаєте, але це вже інша справа
Зазначене повністю відповідало запитам та очікуванням суспільства, котре мало певні важелі оскарження неправомірних дій владних суб'єктів у випадку притягнення до адміністративної відповідальності.
Але, 18.03.2020 Велика Палата Верховного Суду прийняла вирішила кардинально змінити усталену правову позицію. У зазначеній постанові суд прийшов до висновку, що "за системного, цільового та граматичного тлумачення до наведеного законодавчого регулювання відносин, пов`язаних зі сплатою судового збору, Велика Палата Верховного Суду в контексті фактичних обставин справи та зумовленого ними застосування норм процесуального права зазначає, що у справах щодо оскарження постанов про адміністративне правопорушення у розумінні положень статей 287, 288 КУпАП, як і в інших справах, які розглядаються судом у порядку позовного провадження, слід застосовувати статті 2-5 Закону № 3674-VІ, які пільг за подання позовної заяви, відповідних скарг у цих правовідносинах не передбачають".
Таким чином, можна зробити висновок, що за рахунок пересічних громадян, судді Великої Палати Верховного Суду, вирішили, в котрий раз збільшити надходження до спеціального суддівського фонду держбюджету, за рахунок якого вони отримують свою заробітну плату.
цирк
Князєв взяв хабар у 3 мільйона доларів, а відпустили його
за 475 тисяч.
Нам так тебе не вистачає...