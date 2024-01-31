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демографія (10) діти (103) народжуваність (8)

Народжуваність в Україні впала на третину від початку повномасштабної війни

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діти,дитина

У 2023 році в Україні народилося 187,3 тисячі дітей, що на 32% менше, ніж до початку повномасштабного вторгнення. У 2021 році народилося 273,7 тисячі немовлят.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот" із посиланням на дані Мін’юсту.

Загалом скорочення народжуваності спостерігається в Україні з 2013 року. Відтоді й до початку повномасштабної війни щороку народжувалось на 6-7% менше дітей.

Утім, у перший рік вторгнення кількість новонароджених різко скоротилась – аж на 25%, до 206 тисяч дітей. Для порівняння, у період з 2010 по 2013 роки в Україні народжувалось близько пів мільйона дітей на рік.

Найбільший спад народжуваності у 2023 році, не враховуючи тимчасово окуповані території та території бойових дій, зафіксовано у Києві – 19 979 малюків. Це на 33% менше, ніж у 2021 році.

Попри це, у столиці наразі все ще народжується найбільше маленьких українців. На другому місці Львівщина – 16 638 новонароджених торік, на третьому – Дніпропетровщина – 14 433 новонароджених.

Варто зазначити, що у порівнянні з першим роком повномасштабної війни, торік побільшало малюків також на прифронтових Миколаївщині (+5%) та Харківщині (+3%). А найбільший спад народжуваності – 18% – зафіксовано на Полтавщині.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+7
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31.01.2024 12:18
+3
праклятий Парашенка !
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31.01.2024 12:10
+3
Мільйони Українців виїхали, в країні війна, в країні буйно цвіте корупція, майбутнє темне.. Тільки безвідповідальна жінка захоче такого майбутнього для своїх дітей.
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31.01.2024 12:19
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праклятий Парашенка !
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31.01.2024 12:10 Відповісти
Просрав твій петро зі своїми кумами та дружбанами Україну .. коли за вуха притягнув зеленого п....са
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31.01.2024 12:14 Відповісти
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31.01.2024 12:18 Відповісти
Да нормальный он,тут гетьмана подставили с системой партийных квот.Теперь он стал крайний а эти все квотные партейки как бы и не при делах.
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31.01.2024 12:54 Відповісти
Ну і хто скаже шо в країні не геноцид українців..
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31.01.2024 12:10 Відповісти
Завезут всякое отребье, которому даже у себя дома места нет. План Пинчук уже озвучил. Благо люди обожают партии Пинчука.
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31.01.2024 12:12 Відповісти
Мільйони Українців виїхали, в країні війна, в країні буйно цвіте корупція, майбутнє темне.. Тільки безвідповідальна жінка захоче такого майбутнього для своїх дітей.
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31.01.2024 12:19 Відповісти
Насправді не треба цієї меншовартості. Ситуація максимально херова по всьому світу. Докерувалися ліберасти і соросята. Ну, головне ж що black lives matter, і що у фріків і збоченців більше прав ніж у нормальних людей. В таких умовах треба бути максимально безвідповідальною людиною, щоб в світ випускати дитину. А про Україну взагалі не розумію який сенс говорити - в країні війна. Я наприклад не планую нічого навіть на тиждень наперед, які можуть бути діти в таких умовах?
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31.01.2024 12:30 Відповісти
Я б не сказала, що на вулицях міст стало менше жінок з візочками та маленькими дітками. Мені навіть здається, що їх стало більше, ніж два роки тому.
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31.01.2024 12:28 Відповісти
Мужья на фронте,несколько миллионов женщин за кордоном,откуда может быть прирост населения?
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31.01.2024 12:51 Відповісти
Народжуваність в Україні знизилась ще з 2020 року внаслідок того, що країною керують виродки і соціальні паразити
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31.01.2024 13:02 Відповісти
не тринди. народжуваність в країні стрімко знижується, починаючи з 2014-го року. в середньому на 7% кожен рік. до того темпи зниження були на рівні 2-3%, стрімко ж почала знижуватися з 2022-го року, зрозуміло чому.
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31.01.2024 13:55 Відповісти
Не треба скігліті!
Вже незабаром буде прийнятий закон "Про загальнообовязкове державне
медичне страхування" з найвищими у світі стандартами! Кожен посполитий отримає Сертифікат
у ламінаті! Від немовлят до довічно увязнених. Вже скоро!
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31.01.2024 13:18 Відповісти
дивно, що вона, та народжуваність, тут взагалі лишилася і люди ще продовжують прирікати дітлахів на життя.
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31.01.2024 13:52 Відповісти
Країні потрібні презеденти! *******!
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31.01.2024 15:39 Відповісти
 
 