Стало відомо, коли у Києві можуть закрити на ремонт мости Патона та Метро
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Київські мости Метро та Патона потребують негайного ремонту. Роботи можуть розпочати після повноцінного запуску руху Подільським мостом.
Про це пише Liga.net із посиланням на високопосадовця у Кабінеті Міністрів.
Минулого року Міністерство інфраструктури добудувало з’їзди Дарницького мосту на лівому березі, а місцева влада побудувала один із лівобережних з'їздів Подільського мосту і будує другий.
"Київ, те, що ми зараз бачимо, активно добудовує Подільсько-Воскресенський міст. Я думаю, щойно вони запустять по ньому нормальний рух, то почнуть закривати мости на капітальний ремонт", – сказав співрозмовник видання.
На його думку, це не спричинить транспортного колапсу у Києві, адже Подільський міст зможе взяти на себе частину трафіку.
Експерти також вважають, що колапсу на дорогах не буде – принаймні, коли люди трохи звикнуть до перекриття мостів.
Водночас середня тривалість поїздки збільшиться з умовних 60 хвилин до півтори години. Ситуація погіршить транспортну доступність для мешканців лівого берега.
Один із варіантів – закрити мости для приватного транспорту, а пустити більшу кількість громадського та дозволити курсувати екстреному транспорту, пропонують експерти.
Будь ласка, зачекайте...