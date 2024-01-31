Стало відомо, коли у Києві можуть закрити на ремонт мости Патона та Метро

Київські мости Метро та Патона потребують негайного ремонту. Роботи можуть розпочати після повноцінного запуску руху Подільським мостом.

Про це пише Liga.net із посиланням на високопосадовця у Кабінеті Міністрів.

Минулого року Міністерство інфраструктури добудувало з’їзди Дарницького мосту на лівому березі, а місцева влада побудувала один із лівобережних з'їздів Подільського мосту і будує другий.

"Київ, те, що ми зараз бачимо, активно добудовує Подільсько-Воскресенський міст. Я думаю, щойно вони запустять по ньому нормальний рух, то почнуть закривати мости на капітальний ремонт", – сказав співрозмовник видання.

На його думку, це не спричинить транспортного колапсу у Києві, адже Подільський міст зможе взяти на себе частину трафіку.

Експерти також вважають, що колапсу на дорогах не буде – принаймні, коли люди трохи звикнуть до перекриття мостів.

Водночас середня тривалість поїздки збільшиться з умовних 60 хвилин до півтори години. Ситуація погіршить транспортну доступність для мешканців лівого берега.

Один із варіантів – закрити мости для приватного транспорту, а пустити більшу кількість громадського та дозволити курсувати екстреному транспорту, пропонують експерти.