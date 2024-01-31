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Законопроєкт про мобілізацію: Ухилянтам блокуватимуть рахунки та обмежуватимуть право користуватися авто

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гроші,забезпечення,армія

Новий законопроєкт про мобілізацію передбачає право для Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки звертатися до судів для арешту коштів ухилянтів, обмежень на їх виїзд за кордон та керування автомобілем.

Про це йдеться у проєкті закону, передає Інтерфакс-Україна. 

Якщо військовозобов'язаний або резервіст не з’явився із повісткою до ТЦК та СП і при цьому відсутня можливість Нацполіції здійснити адміністративне затримання та доставку військовозобов'язаного упродовж 25 днів, то керівник ТЦК та СП протягом п'яти днів надсилає громадянину в електронній або паперовій формі вимогу про виконання обов'язків.

Після того громадянин має протягом 10 днів з дня вручення вимоги з'явився до відповідного ТЦК та СП (або закордонну дипломатичну установу України, якщо перебуває за кордоном).

Якщо він цього не зробив, то ТЦК може звернутися до суду для тимчасового обмеження його у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, для накладення арешту на кошти, що перебувають на рахунках у банках чи інших фінансових установах або на електронні гроші.

Водночас обмеження знімаються після того, як військовозобов’язаний чи резервіст виконав зобов'язання на вимогу.

Як повідомлялося, напередодні Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради доопрацьований проєкт закону про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+13
Можна розпочати з верховного ухилянта.
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31.01.2024 14:23
+11
Все переписали з російського закону. Так чим ми краще?
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31.01.2024 13:55
+10
Як хтось пише на теренах інету : Замість того, щоб мотивувати потужними преференціями, пільгами, соц.пакетом і матеріальними винагородами до мобілізації наша злочинна влада посилює насильницький примус до мобілізації і хочуть з людей зробити кріпаків і загнати простий народ в стойло і зробити з нас кріпаків, щоб біднота вмирала за дві копійки, а вони і далі грабували країну і багатіли. Депутати, якщо буде хоч найменший примус, хоч найменше обмеження наших свобод, замість 100% мотивації у новому законі, готуйтеся до потужної протидії, яка вам не сподобається...
P/S Таки пересічні Українці мають рацію !
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31.01.2024 14:06
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нарасєї раби казали вони щє з півроку тому......
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31.01.2024 13:05 Відповісти
Все переписали з російського закону. Так чим ми краще?
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31.01.2024 13:55 Відповісти
ми гірше. кацапи за кордон можуть іздити.
суворі часи потребують суворих рішень.
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31.01.2024 16:54 Відповісти
Так тобі то чого перейматися? Сам же пишеш, вам, росіянам, поки не надійшла повістка їздити закордон можна. Якщо тобі ще не прийшла- можеш хоч у Моголію до братів їхати.
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01.02.2024 00:45 Відповісти
Керівник Офісу Президента України забезпечує діяльність Президента України. Відповідно до Закону України «Про державну службу» керівник Офісу Президента України не є державним службовцем. Отже, ......
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31.01.2024 13:59 Відповісти
Все правильно. За ухилянство мають бути наслідки.
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31.01.2024 13:59 Відповісти
Можна розпочати з верховного ухилянта.
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31.01.2024 14:23 Відповісти
це якось зупинить москалів?
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31.01.2024 16:35 Відповісти
Типу така мобілізація їх зупинить. З людей у яких відібрали майно і засунули в армію навряд чи вийдуть вояки за цей режим. Будуть здаватися цілими частинами.
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31.01.2024 18:05 Відповісти
ЗСУ воюють не за режим зеленомордих чи будь яких інших, а за Україну,яка б вона не була-вона наша.Така,яку тобі твої батьки передали і від тебе залежить ,що передаш дітям. .Здаватися-сумнівний вихід,зрадників ніхто не любить,можуть кацапи зразу ж розстріляти,можуть коли прийдуть забрати твою машину,унітаз,трахнути жінку чи сестру, якщо звісно знову на колінах не вимолиш пощади.
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31.01.2024 18:25 Відповісти
Зі всім оцим бистріше прийдуть місцеві менти і тцк.
А воюють саме за зеленого, який всі обмежив виїзд із цієї країни, так боїться за свою владу.
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31.01.2024 19:11 Відповісти
Як хтось пише на теренах інету : Замість того, щоб мотивувати потужними преференціями, пільгами, соц.пакетом і матеріальними винагородами до мобілізації наша злочинна влада посилює насильницький примус до мобілізації і хочуть з людей зробити кріпаків і загнати простий народ в стойло і зробити з нас кріпаків, щоб біднота вмирала за дві копійки, а вони і далі грабували країну і багатіли. Депутати, якщо буде хоч найменший примус, хоч найменше обмеження наших свобод, замість 100% мотивації у новому законі, готуйтеся до потужної протидії, яка вам не сподобається...
P/S Таки пересічні Українці мають рацію !
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31.01.2024 14:06 Відповісти
Ну так одразу кажи, за яку суму ти особисто пішов би прям завтра в ТЦК.

Чого ти менжуєшся, узагальнюєш свої вигадки "на всіх"? Пиши прямо, скільки тобі треба грошей зарплати.
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31.01.2024 15:26 Відповісти
Відповідаю за дописувача зверху - 20к в тилових і 30 за виконання завдань це ніхуа- 50-60, за бойові частини імхо -200000-300000, і без виєбонів з брками, а так як я особисто вже рік сурмлю, то заберіть найух ці гроші, і в рот мені цей підор двіж довбився.(Особиста позиція)
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31.01.2024 17:43 Відповісти
Хто не хоче чи не може йти до війська однаково цього не робитиме - перекинути гроші чи переписати депозит на родичів не проблема, а водійськими правами та машинами вони давно не їздять, аби не зловили на блок-пості і так само не живуть за місцем проживання.
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31.01.2024 14:12 Відповісти
Більшість таки десь працює, і на роботу їздить. Банк - це не лише про депозити , якщо заблокують рахунки ФОП то йому вже буде гаплик, разом з усіма працівниками. Тім хто працює вчорну звісно насрати.
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31.01.2024 15:12 Відповісти
Чудовий політичний та економічний фінал для держави, бо гаплик ФОПу разом з його працівниками одне й те саме
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01.02.2024 07:07 Відповісти
є такі що вже рік з квартир не виходять. вони самі себе покарали.
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31.01.2024 16:52 Відповісти
Вже всі побігли, волосся назад.
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31.01.2024 15:31 Відповісти
Давно пора
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31.01.2024 16:51 Відповісти
Таке обмеження треба в першу чергу запровадити корупціонерам. Особливо, рахунки заблокувати. Всі ті обмеження, що і ухилянтам. До яких пір гра ітиме лише в одні ворота.
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31.01.2024 17:17 Відповісти
А що робить зараз українська влада? Виплачує компенсацію сім'ям загиблих воїнів з грошей, які Шмигаль бере у борг. За рік Україна набрала 34 млрд дол боргів.
Так Україна довго не провоює. Треба змінювати стратегію війни. Про наступ при такому розкладі можна вже не мріяти.
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31.01.2024 18:39 Відповісти
Ага , а рєзнікову за розкрадання грошей в особливо великих сумах рахунки заблокували?!!!
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31.01.2024 18:39 Відповісти
То це і Зеленському заблокують рахунки в офшорах?
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31.01.2024 20:06 Відповісти
Так зеленський ухилянт, йому заблокують ?!
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31.01.2024 20:08 Відповісти
Тобто, замість мотивувати людей та стимулювати бізнес - задушемо нафіг все.
Правильно, хай люди закривають ФОП-и, рахунки і за будь-які гроші - тікають за кордон. А ті, хто залишився - щоби взагалі "випали" з активного життя країни та її економіки.
І ще зробимо так, щоб ті, хто виїхав - вже не повернулися.
Тобто, замість, спочатку, стимулювати економіку, бізнес, виробників, особливо критично важливих, усіляко їх захистити - знищено та задушемо все.
Масоване промислове виробництво дронів? Побудова укріплень? Нащо воно нам? Вже два роки повномасштабної війни - й досі немає НІЧОГО.
Є тільки тотальна брехня, мародерство та крадіжки.
Нащо нам мільйон дронів, які порівняно дешеві та їми ворога можна засипати просто, якщо можна просто нагрести людей - і кинути?
Міни, ракети, снаряди - нащо ото нам, якщо можна воювати, просто спалюючи людей? Зокрема й тих, фахівців, які б могли працювати на оборонку, або ж створювати робочі місця, бізнеси?
Бо та ж таки "бронь", залишається, в основному - хіба для топ-чиновників.

Замість стимулювати економіку, розвивати людський, виробничий потенціал - ми просто все планомірно тотально знищуємо.
А натомість - лише з астрономічною швидкістю нагрібаємо боргів.
Вартість дрона - 400-500 доларів. А виростити й вивчити фахівця - мінімум 30 років та мільйони й мільйони доларів.
Це просто знищення країни. Свідоме. І створення замість промислової країни - сировинної "руїни"-концтабіра - аналога рашкі - тільки ще гіршого.
Така "держава" - де народ тільки грабують, утискають і лише весь час забирають в нього його права, розповідаючи "щось" типу за "обов'язки" - в принципі не потрібна, бо вона ще гірша за рашу.
Тим, хто за цей антиконституційний закон проголосує - треба всім відрубати руки, а ще краще- голову. Бо вони просто натурально знищують країну. Бо будь- яка притомна людина, після цього, буде робити будь-що, щоби звідси якнайшвидше забратися за першої ж ліпшої нагоди - за будь-які хабарі. В "кішеньковому" "тцк-влк" - все вже давно "відпрацьовано" - за "правильні" гроші.
Можливо, саме на це й зроблено розрахунок?
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31.01.2024 22:09 Відповісти
Я так підозрюю, влада вже докерувалася шо висади рашка десант у моємі місті, за 50 км од фронту-ніхто й пальцем не ворухне, а менти й тцк перецдуть до них на службу одразу.
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31.01.2024 22:11 Відповісти
Тут мне на днях прислали на Вайбер видио с офицером ЦАХАЛ Игалем Левиным , в котором он подробно перечислил всех детей министров израильского Кабмина , которые воюют в Газе. Впечатлило. Даже сын премьера Биби Натаньяху в Газе , а один из сыновей министра Гади Айзенкота ( он же бывший начальник Генштаба Цахал ) - Галь Айзенкот погиб в Газе в ходе боевых действий. Очень хотелось бы услышать перечень детей и родственников первой сотни высших чиновников Украины , которые на фронтах украинско-ордынской войны. Взял бы Военный Вождь и перечислил в очередном вечернем відеозверненні - кто из его родственников и родственников его Ленки на фронте, кто из родственников Ермака, Данилова, Шмыгаля, Татарова, Шурмы, Умерова , Верещук , Стефанчука , Арахамии .... как интересно было бы послушать пересічным. Только к родне Миши Подоляка нет вопросов - его старший брат Владимир Подоляк можно сказать что на фронте , поскольку является действующим полковником ГРУ Росармии ( это открытая информация - желающие могут погуглить ) ... тут скорее вопрос к Военному Вождю " А что Миша Подоляк делает в ОП с таким братом?". Вот только ,что вспомнил , что во 2-й Мировой оба сына Сталина были на фронте , а старший сын Яков погиб в плену. Вот бы Военный Вождь привел бы этот пример с сыновьями Сталина перед зачитыванием списка воюющих родственников членов его ОП и Уряда ! Ндаааа, что-то я размечтался .
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01.02.2024 00:12 Відповісти
Не про мобілізацію взагалі. Конкретно тільки про ці три пункти - арешт рахунків, обмеження на виїзд та керування авто. Ну - налякали їжачка голой дупой. Особливо про виїзд за кордон - типу зараз можна. Якщо хтось бігає від ТЦК вже з повісткою на руках - мабуть рахунки та авто буде як мертвому припарка. Але звучить грізно.
Видно стиль мислення нашого вороватого чиновника, для якого арешт рахунків та неможливість вишивати на своєму дорогущому авто - це смерті подібно?
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01.02.2024 08:08 Відповісти
 
 