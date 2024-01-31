Законопроєкт про мобілізацію: Ухилянтам блокуватимуть рахунки та обмежуватимуть право користуватися авто
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Новий законопроєкт про мобілізацію передбачає право для Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки звертатися до судів для арешту коштів ухилянтів, обмежень на їх виїзд за кордон та керування автомобілем.
Про це йдеться у проєкті закону, передає Інтерфакс-Україна.
Якщо військовозобов'язаний або резервіст не з’явився із повісткою до ТЦК та СП і при цьому відсутня можливість Нацполіції здійснити адміністративне затримання та доставку військовозобов'язаного упродовж 25 днів, то керівник ТЦК та СП протягом п'яти днів надсилає громадянину в електронній або паперовій формі вимогу про виконання обов'язків.
Після того громадянин має протягом 10 днів з дня вручення вимоги з'явився до відповідного ТЦК та СП (або закордонну дипломатичну установу України, якщо перебуває за кордоном).
Якщо він цього не зробив, то ТЦК може звернутися до суду для тимчасового обмеження його у праві виїзду за межі України, у праві керування транспортними засобами, для накладення арешту на кошти, що перебувають на рахунках у банках чи інших фінансових установах або на електронні гроші.
Водночас обмеження знімаються після того, як військовозобов’язаний чи резервіст виконав зобов'язання на вимогу.
Як повідомлялося, напередодні Кабінет Міністрів схвалив та направив до Верховної Ради доопрацьований проєкт закону про проходження військової служби, мобілізацію та військовий облік.
Будь ласка, зачекайте...
суворі часи потребують суворих рішень.
А воюють саме за зеленого, який всі обмежив виїзд із цієї країни, так боїться за свою владу.
P/S Таки пересічні Українці мають рацію !
Чого ти менжуєшся, узагальнюєш свої вигадки "на всіх"? Пиши прямо, скільки тобі треба грошей зарплати.
Так Україна довго не провоює. Треба змінювати стратегію війни. Про наступ при такому розкладі можна вже не мріяти.
Правильно, хай люди закривають ФОП-и, рахунки і за будь-які гроші - тікають за кордон. А ті, хто залишився - щоби взагалі "випали" з активного життя країни та її економіки.
І ще зробимо так, щоб ті, хто виїхав - вже не повернулися.
Тобто, замість, спочатку, стимулювати економіку, бізнес, виробників, особливо критично важливих, усіляко їх захистити - знищено та задушемо все.
Масоване промислове виробництво дронів? Побудова укріплень? Нащо воно нам? Вже два роки повномасштабної війни - й досі немає НІЧОГО.
Є тільки тотальна брехня, мародерство та крадіжки.
Нащо нам мільйон дронів, які порівняно дешеві та їми ворога можна засипати просто, якщо можна просто нагрести людей - і кинути?
Міни, ракети, снаряди - нащо ото нам, якщо можна воювати, просто спалюючи людей? Зокрема й тих, фахівців, які б могли працювати на оборонку, або ж створювати робочі місця, бізнеси?
Бо та ж таки "бронь", залишається, в основному - хіба для топ-чиновників.
Замість стимулювати економіку, розвивати людський, виробничий потенціал - ми просто все планомірно тотально знищуємо.
А натомість - лише з астрономічною швидкістю нагрібаємо боргів.
Вартість дрона - 400-500 доларів. А виростити й вивчити фахівця - мінімум 30 років та мільйони й мільйони доларів.
Це просто знищення країни. Свідоме. І створення замість промислової країни - сировинної "руїни"-концтабіра - аналога рашкі - тільки ще гіршого.
Така "держава" - де народ тільки грабують, утискають і лише весь час забирають в нього його права, розповідаючи "щось" типу за "обов'язки" - в принципі не потрібна, бо вона ще гірша за рашу.
Тим, хто за цей антиконституційний закон проголосує - треба всім відрубати руки, а ще краще- голову. Бо вони просто натурально знищують країну. Бо будь- яка притомна людина, після цього, буде робити будь-що, щоби звідси якнайшвидше забратися за першої ж ліпшої нагоди - за будь-які хабарі. В "кішеньковому" "тцк-влк" - все вже давно "відпрацьовано" - за "правильні" гроші.
Можливо, саме на це й зроблено розрахунок?
Видно стиль мислення нашого вороватого чиновника, для якого арешт рахунків та неможливість вишивати на своєму дорогущому авто - це смерті подібно?