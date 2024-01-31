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У Санкт-Петербурзі дрон впав на територію заводу, зайнялася пожежа. ВIДЕО

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петербург

У ніч на 31 січня у російському Санкт-Петербурзі відбулася атака безпілотника, він упав на території місцевого заводу.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Зазначається, що дрон було нібито підбито, але він все одно впав на територію заводу "Невський мазут".

Унаслідок падіння безпілотника загорілися декілька цистерн. 

На завод у Санкт-Петербурзі впав безпілотник
Уночі дрон впав на територію заводу "Невський мазут" у Санкт-Петербурзі

За попередніми даними, постраждалих немає.

Автор: Юлiя Недашківська
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31.01.2024 14:33 Відповісти
Не видно ніякого падіння. Можливо то не обережне поводження із сірниками
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31.01.2024 21:56 Відповісти
 
 