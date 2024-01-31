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У Санкт-Петербурзі дрон впав на територію заводу, зайнялася пожежа. ВIДЕО
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У ніч на 31 січня у російському Санкт-Петербурзі відбулася атака безпілотника, він упав на території місцевого заводу.
Про це пишуть російські ЗМІ.
Зазначається, що дрон було нібито підбито, але він все одно впав на територію заводу "Невський мазут".
Унаслідок падіння безпілотника загорілися декілька цистерн.
За попередніми даними, постраждалих немає.
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показати весь коментар31.01.2024 14:33 Відповісти Мені подобається 1
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показати весь коментар31.01.2024 21:56 Відповісти Мені подобається 0
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