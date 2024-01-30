Німеччина надала обладнання для захисту українських АЕС на 14,6 мільйона євро
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Німеччина вже передала обладнання для модернізації систем фізичного захисту двох українських атомних електростанцій на загальну суму 14,6 млн євро.
Про це йдеться в повідомленні "Енергоатому" за підсумками зустрічі в.о. голови правління компанії Петра Котіна із послом Німеччини в Україні Мартіном Єгером.
На зустрічі було відзначено, що співробітництво між "Енергоатомом" і Міністерством закордонних справ Німеччини триває з 2015 року.
Зокрема, Німеччина підтримує Україну в модернізації систем фізичного захисту наших атомних електростанцій і поставила відповідне обладнання на Рівненську та Південноукраїнську АЕС сумарно на 14,6 млн євро.
"Ми вдячні за багаторічну допомогу Німеччини й очікуємо розширення нашої співпраці задля посилення захисту Хмельницької АЕС та Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива", – підкреслив Котін.
Єгер своєю чергою зазначив, що Німеччина зацікавлена в продовженні співпраці з Україною в наявних проєктах і відкрита до розширення партнерства.
"Німеччина продовжуватиме кооперацію з Україною, а також пильно слідкуватиме за ситуацією навколо Запорізької АЕС. Весь світ зацікавлений у тому, щоб український оператор надійно та безпечно експлуатував усі свої атомні станції. Спільна робота триватиме", – сказав він.
Раніше повідомлялося, що найближчим часом спливає дозволений виробником шестирічний термін перебування ядерного палива в усіх шести реакторах тимчасово окупованої Запорізької АЕС.
Подальша експлуатація такого палива порушує умови технічних специфікацій, встановлених з урахуванням норм безпеки, та може призвести до руйнування цілісності паливних елементів і, як наслідок, до радіаційної аварії.
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