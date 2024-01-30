Греція ускладнить отримання "золотих віз" через зростання цін на житло

Уряд Греції збирається найближчим часом підвищити поріг в 250 тис. євро для інвестицій у нерухомість з метою отримання п’ятирічної посвідки на проживання, відомої як "золота віза".

Уряд країни розглядає різні сценарії, але, схоже, зупинився на збільшенні мінімальної суми в 250 тис. євро до більш високого рівня. Метою такого кроку є зниження попиту на "золоті візи", а також спроба стримати зростання цін на нерухомість, передає Європейська правда із посиланням на Ekathimerini.

Міністр національної економіки і фінансів Костіс Хатзідакіс заявив, "будуть застосовані заходи з її обмеження, ліміти будуть збільшені для здійснення більш значних інвестицій, але буде зроблено виняток для об'єктів нерухомості, що котируються на біржі, для яких застосовуватиметься нижчий мінімальний поріг, щоб спрямувати кошти в той клас нерухомості, який їх особливо потребує".

На думку іноземних аналітиків сектору інвестиційної імміграції, таких як Astons у Великій Британії, грецька програма залишається однією з найпривабливіших у всій Європі, оскільки вона має найнижчий поріг для іноземних інвесторів – тобто 250 тис. євро.

Хоча об'єкти нерухомості, розташовані в найпривабливіших частинах Аттики, тепер виключені з цього рівня, наприклад, в центрі Афін і північному та південному передмісті (де поріг збільшився вдвічі), досі залишаються значні території, якими зацікавлені іноземні інвестори.

За даними Міністерства імміграційної політики Греції, з січня по листопад 2023 року кількість дозволів, наданих інвесторам з Великої Британії, зросла на 77,8%, до 370 (із 208), а ізраїльтянам – на 77,6%, до 183 (зі 103).

В останні роки Європейська Комісія закликала держави-члени ЄС скасувати подібні інструменти надання посвідок для проживання, вважаючи їх одним із засобів легалізації фінансових оборудок іноземцями.

Раніше повідомлялося, що Португалія змінила правила отримання "золотих віз" через зростання цін на нерухомість.