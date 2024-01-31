Попит на облігації Мінфіну впав до мінімуму з початку року

Міністерство фінансів на первинних аукціонах 30 січня розмістило облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) на загальну суму 1,56 мільярда гривень.

Зокрема, від продажу річних облігацій надійшло 471,22 мільйона гривень під 16,8% річних, свідчать дані на сайті Мінфіну.

Ще 925,33 мільйона вдалося залучити від продажу ОВДП з погашенням через 1,7 року під 17,6% річних.

Решта 166,72 мільйона гривень надійшла від розміщення трирічних цінних паперів під 18,5% річних.

Таким чином, попит на облігації Мінфіну став найменшим з початку року:

23 січня Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 6 мільярда гривень (в еквіваленті), у тому числі від продажу облігацій у гривні надійшло 2,2 млрд грн.

16 січня Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 8,51 мільярда гривень (в еквіваленті).

9 січня Мінфін розмістив ОВДП на загальну суму 16,77 мільярда гривень, переважно, завдяки продажу валютних облігацій.

Загалом уряд України за 2023 рік залучив від розміщення ОВДП на аукціонах 401,79 млрд грн, $3,69 млрд та 735,8 млн євро. На погашення за внутрішніми борговими державними цінними паперами за цей період спрямовано 216,03 млрд грн, $3,34 млрд та 588 млн євро.