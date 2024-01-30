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Перші конфісковані кошти підсанкційних осіб надійшли до держбюджету

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сальдо

До державного бюджету надійшло понад 32 мільйони гривень коштів, конфіскованих за рішенням суду у підсанкційних осіб.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України (ФДМУ).

"Сьогодні вперше санкційні гроші починають працювати на державу. Понад 32 млн гривень вже надійшли в державний бюджет", – зазначається у повідомленні.

Наразі йдеться про власні кошти таких колаборантів, як Ворона та Сальдо і фінанси з підприємства російського олігарха Дерипаски.

У Фонді держмайна уточнили, що після отримання рішення про конфіскацію коштів потрібно зняти раніше накладені на них арешти, лише після цього їх можна використовувати.

Що відомо про колаборантів, у яких конфіскували кошти?

Дмитро Ворона – колишній голова Державної реєстраційної служби України за часів Януковича, після початку повномасштабного вторгнення став відкритим колаборантом, зараз він є "сенатором" РФ від окупованої частини Запорізької області. Активи Ворони ВАКС конфіскував наприкінці липня 2023 року.

Володимир Сальдо – в ексмер Херсона, призначений Росією головою окупаційної адміністрації Херсонської області. ВАКС ухвалив рішення про конфіскацію його активів у травні 2023 року.

Структурам російського олігарха Олега Дерипаски в Україні належали "Миколаївський глиноземний завод", "Глухівський кар'єр кварцитів", "Хустський кар'єр" та "Жежелівський кар'єр". ВАКС конфіскував їх у лютому 2023 року, вартість цих активів тоді оцінили у 10 млрд гривень.

Автор: Михайло Орлюк
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а з бюджету їх вже будуть освоювати регіонали, аферисти і різна наволоч з друзів єрмаа, портнова за медіаширмою зеленського
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30.01.2024 19:48 Відповісти
 
 