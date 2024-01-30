Європейська компанія "Укрзалізниці" займеться перевезенням вантажів у Румунії та Польщі
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Експедиторська компанія "Укрзалізниці" – UZ Cargo Poland – надаватиме послуги міжнародних перевезень у Румунії та Польщі.
Як повідомив заступник директора департаменту комерційної роботи "Укрзалізниці" Валерій Ткачов, компанія UZ Cargo Poland буде надавати комплекс послуг з міжнародного перевезення в який входить:
- оплата залізничного тарифу по території Румунії та Польщі;
- експедирування вагонами за межами України (плата за використання).
При цьому, зазначив Ткачов, UZ Cargo Poland:
- має можливість надавати вагони за вартістю нижче встановленої для іноземних перевізників (за окремим договором);
- розпочало надання комплексної послуги на перевезення вантажів за кордоном (оплата тарифу перевезення + використання вагонів "Укрзалізниці").
"Прошу звертатися до UZ Cargo Poland. Ви отримаєте конкуренту ринкову вартість зазначеної послуги", – зазначив Ткачов.
UZ Cargo Poland створена з метою експедирування вантажів та оперування вагонами за межами України. Її головні функції – покращення логістики, зниження термінів та вартості доставки вантажів до ЄС за рахунок ефективного використання вагонів та тяги, а також надання послуги за принципом "єдине вікно" під час транспортування вантажів територією держав ЄС та у зворотному напрямку.
UZ Cargo Poland у 2023 році перевезла у напрямку Польща – Україна – Польща 5 тис. контейнерів у 20-футовому еквіваленті (ДФЕ).
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