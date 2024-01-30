Росія організувала експорт нафтопродуктів до Європи через Туреччину в обхід санкцій

Російська влада наполягає на необхідності розірвати політичні, економічні та культурні зв’язки із Заходом, але чомусь наполегливо продовжує винаходити способи продавати йому свою нафту.

Турецький нафтоналивний термінал Dörtyol в однойменному місті Дертйол до початку повномасштабної війни в Україні зазвичай отримував залізницею іракську нафту і перевалював її на танкери, але коли перші санкції проти Росії почали позначатися на експорті нафти та нафтопродуктів, у Dörtyol почали один за одним заходити танкери з вантажами з РФ, пише The Moscow Times із посиланням на Financial Times.

Згодом значна їх частина вирушала до Європи, у тому числі після того, як та запровадила ембарго на імпорт російської нафти взимку 2022-2023 років.

Туреччина стала одним із головних покупців нафти та нафтопродуктів із Росії. В одних випадках вона використовувала російське паливо, що стало продаватися з дисконтом для реалізації на внутрішньому ринку і експорту свого, дорожчого, дизеля. В інших, як в історії Dörtyol, нафтопродукти без будь-якої переробки просто вирушали до Європи.

З січня по листопад 2023 року на термінал було доставлено морем 10,5 млн барелів нафти та нафтопродуктів, з них 9,2 млн, або майже 90%, – з Росії, свідчать дані аналітичної компанії Kpler.

Тим часом за весь 2021 рік із Росії прибуло 583 870 барелів, а в 2022 році – 3,7 млн. За перший рік війни обсяг прийнятої терміналом продукції з Росії склав 38% всіх морських вантажів, а за другий – 67%.

Стамбульська компанія Global Terminal Services (GTS), яка володіє терміналом, заявляє, що він працює як "незалежний термінал для зберігання" нафти і нафтопродуктів, а в неї немає "ні права, ні обов'язку" перевіряти, куди вони згодом відправляються.

За даними GTS, заснованими на інформації Митного управління Туреччини, на російську продукцію припало 20% "сукупної вантажної активності" у 2022 році та 10% – у 2023 році.

Таким чином, ймовірно, що хтось із клієнтів терміналу надавав митникам неправдиву інформацію про країну походження нафти. Kpler, тим часом, відслідковує рух танкерів від порту навантаження до порту доставки, тож тут сумнівів щодо джерела поставок бути не може, зазначає FT.

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Втім, Туреччині ніхто не забороняє купувати нафту та нафтопродукти з Росії. У 2022 році близько 53% нафти, що прибула з Росії, було відправлено до ЄС, а в 2023 році – 85%, переважно до Греції, Бельгії та Нідерландів.

У випадку з нафтопродуктами в ЄС може йти зовсім практично весь обсяг. Так, з січня по листопад 2023 року Dörtyol прийняв з Росії 2,7 млн барелів вакуумного газойлю і відправив 2,5 млн до Європи, в основному до Греції.

Санкційні правила ЄС дозволяють купувати товари з російської нафти, якщо вони були значно перероблені (цим, зокрема, користуються індійські НПЗ). Однак Dörtyol не має переробних потужностей. Він є перевалочним центром для зберігання отриманої нафти та її подальшого відправлення країнам-покупцям.