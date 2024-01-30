БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1007 відвідувачів онлайн
Новини Аграрний ринок
659 1
Кабмін (7267) Чорне море (144) оренда (341) риба (87)

В Україні вперше здадуть в оренду лиман для вирощування креветок

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

Аквакультуру вирощуватимуть на Одещині

Кабінет Міністрів дозволив віддати в оренду акваторію Сухого лиману на Одещині для вирощування молюсків та креветок.

Кабінет Міністрів дозволив віддати в оренду акваторію Сухого лиману на Одещині для вирощування молюсків та креветок.

Відповідне розпорядження "Про проведення аукціону з продажу права на укладення договору користування на умовах оренди акваторією (водним простором) Сухого лиману для цілей морської аквакультуриˮ № 60-р схвалено урядом на минулому засіданні, повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.

У міністерстві відзначають, що вперше в історії України підприємцям дозволять взяти в оренду частину акваторії для вирощування марикультури. Зокрема, конкретна ділянка водойми в Сухому лимані має вільний водообмін з морем та достатню солоність для вирощування мідій, різних видів креветок тощо.

Читайте також: Українські рибалки почали працювати у водах Арктики

Заступник міністра агрополітики Віталій Головня уточнив, що право оренди акваторії на 7 років виставлять на електронні торги, які оголосять найближчим часом.

Він нагадав, що марикультура широко застосовується в більшості прибережних країн, Норвегії, Іспанії, Болгарії, Румунії. Лідером з вирощування продукції морської аквакультури серед Чорноморсько-середземноморських держав є Туреччина.

Автор: Михайло Орлюк
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Мабудь щасливчика вже обрали задовго до так званого конкурсу.
показати весь коментар
30.01.2024 21:23 Відповісти
 
 