Держгеонадр зупинила ліцензію газової компанії Єрмолаєва. Її співвласником виявився Віктор Ющенко
Новини БізнесЦензор Регуляторна політика Енергетика
Державна служба геології та надр України зупинила дію трьох спецдозволів на користування надрами, виданих компаніям, які пов’язані із бізнесменом Вадимом Єрмолаєвим.
Рішення ухвалено внаслідок запровадження санкцій РНБО щодо бізнесмена, йдеться у наказі Держгеонадр №38 від 25 січня, передає Liga.net.
Зокрема, на 10 років зупинено дію спецдозволів, виданих таким компаніям:
- ПрАТ "Коростишівський кар'єр" – на експлуатацію східної та західної ділянки родовища лабрадориту Слобідське в Житомирській області;
- ТОВ "Потоки" – на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою питних підземних вод родовища Дніпровське у Дніпропетровській області;
- ТОВ "Трендс Сістем" – на геологічне вивчення нафтогазоносних надр газової площі Федорівська у Полтавській області.
При цьому у "Трендс Сістем" невелику частку у розмірі 8,5% має колишній президент Віктор Ющенко.
Які санкції запровадили проти Єрмолаєва?
З 23 грудня 2023 року набуло чинності рішення РНБО про запровадження санкцій щодо громадянина Кіпру Вадима Єрмолаєва – власника корпорації "Алеф" із 18 підприємств, чиї активи оцінювали у $220 млн.
Зокрема, на 10 років блокуються його активи, анулюються або зупиняються ліцензії та інші дозволи, забороняється участь у приватизації та купівля земельних ділянок, зупиняється виконання економічних і фінансових зобов'язань.
Серед основних активів корпорації "Алеф", згідно з інформацією на сайті:
- UDK Gazbeton;
- виробники ПВХ-профілю "Міропласт" і віконно-дверної фурнітури Axor Industry;
- експортер яблук "Сади Дніпра" і агрокомпанія "Агроальянс";
- девелопер ALEF Estate;
- ОЕЗ "Потоки";
- виробник виробів у галузі медицини ABM Technology;
- виробник труб ВО "Оскар";
- виробник бетону "Ельба" тощо.
Будь ласка, зачекайте...
Всю іншу пидоту вибирав хитрожопий, ледачий, малограмотний, врешті, неповносправний наріт-шаровик, любітєль поржать і пожрать.
Не буду про яника, кравчука, замість Чорновола, навіть про зєлоха не буду
Для прикладу, вибори у ВР, зокрема, щодо Києва, як можна було на Оболоні вибрати непритомну Мар'яну Безуглу у якої на лобі написане, що в неї білковий дефіцит і відповідно розумова відсталість або на Лісовому любітєля дєвочєк по визову і їх красівих поп Єременка замість Юрія Іллєнка, який зараз на фронті.