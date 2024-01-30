Міністр Сольський задекларував 21 мільйон гривень дивідендів від свого аграрного бізнесу

Міністр аграрної політики та продовольства України Микола Сольський у 2023 році отримав 22,38 мільйона гривень доходів, у тому числі 21,35 млн грн дивідендів від свого аграрного бізнесу.

Про це йдеться в електронній декларації очільника Мінагрополітики про майно та доходи за 2023 рік, оприлюдненій у реєстрі НАЗК.

Зокрема, заробітна плата міністра минулого року становила 971,52 тис. грн, страхові виплати – 61,37 тис. грн, банківські відсотки – 24 грн. Крім того, Сольський задекларував 16,63 млн грн дивідендів від СТОВ "Агро-Лучки" та 4,72 млн грн – від ТОВ "Наташа-Агро".

За даними у декларації, Сольському належить 9% у компанії "Агро-Лучки", а також по 18,73% – у "Наташа-Агро", ТОВ "Малодівицьке хлібоприймальне підприємство", ТОВ "Рожнівка-Агро". Він також вказав себе бенефіціаром цих підприємств, уточнивши, що всі свої частки передав в управління.

Водночас дружина міністра задекларувала за 2023 рік 80,4 тис. грн соціальних виплат.

Крім того, міністр задекларував 56,3 тис. грн, $4,3 тис. та 1 євро на банківських рахунках, 5,5 млн грн, $296,5 тис. та 226 тис. євро готівкою, а його дружина та діти – 61,7 тис. грн і 4 євро на банківських рахунках, а також 107 тис. грн готівкою.

Згідно з декларацією, Сольський володіє квартирою (164,9 кв. м) та нежитловим приміщенням (140 кв. м) у Києві, а дружина – 25% квартири (60,8 кв. м) у Києві та трьома земельними ділянками (496, 504) та 3 135 кв.м) у Київській області.

Також міністр володіє автомобілем Land Rover Range Rover 2018 року випуску, а дружина чотирма автомобілями: Land Rover Range Rover 2019 року випуску, Land Rover Range Rover 2013 року випуску, Suzuki Grand Vitara 2006 року випуску та Lexus RX350 2007 року випуску (викрадений у 2009 році) .

У 2022 році Сольський задекларував 37,07 млн грн доходів, у тому числі 36,19 млн грн дивідендів.