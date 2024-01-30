Співробітників АРМА почнуть карати за неналежне виконання роботи

Кабінет Міністрів схвалив зміни до закону про Національне агентство з питань розшуку та менеджменту активів (АРМА), які запроваджують притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Нацагентства за неналежне виконання своїх обов’язків.

"Схвалено проєкт закону "Про внесення змін до закону України "Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів" щодо підстав притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Національного агентства", – повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Зокрема, зміни, що пропонуються:

законопроєктом пропонується доповнити закон положеннями щодо окремих підстав та порядку притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників АРМА, крім посад державної служби категорії "А";

передбачено, що для розгляду питань застосування дисциплінарних стягнень до працівників АРМА утворюється Дисциплінарна комісія, склад та положення про яку затверджуються головою АРМА.

Дисциплінарна комісія на підставі дисциплінарного провадження приймає рішення про наявність чи відсутність у діях працівника АРМА дисциплінарного проступку та підстав для його притягнення до дисциплінарної відповідальності з визначенням рекомендованого виду дисциплінарного стягнення;