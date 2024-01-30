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Міноборони зекономило 3,3 мільярда гривень на закупівлі пального

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Міноборони зекономило на закупівлі пального

Підприємство "Державний оператор тилу" уклало перші сім контрактів на закупівлю пально-мастильних матеріалів (ПММ) на загальну суму 6,5 млрд грн.

Економія порівняно з орієнтовною вартістю на цих закупівлях становить 3,3 мільярда гривень, повідомляє пресслужба Міноборони.

"Отримана економія – результат ефективно вибудованої закупівельної стратегії. Ефективне використання коштів дає змогу розширювати покриття потреб Збройних сил України", – зазначив гендиректор "Державного оператора тилу" Арсен Жумаділов.

Як повідомлялося, наприкінці серпня минулого року Міноборони призначило керівником підприємства "Державний оператор тилу", яке відповідає за закупівлю амуніції, палива, харчування та інших ресурсів для ЗСУ, колишнього очільника держпідприємства "Медичні закупівлі України" Арсена Жумаділова.

Автор: Михайло Орлюк
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А могли на 3,3 лярда наваріть!
Так отож!
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30.01.2024 17:27 Відповісти
 
 