Бізнес почав купувати землю: Ціни можуть зрости на 40%, – KSE

Внаслідок відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення для юридичних осіб ціни на неї зростуть приблизно на 40% упродовж наступних двох років.

Про це йдеться у "Аналітичному огляді земельного ринку в Україні за 4 квартал та грудень 2023 року" Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки ("KSE Агроцентр").

"Завдяки відкриттю ринку землі для юридичних осіб з 1 січня цього року, у майбутньому очікується зростання вартості землі приблизно на 40%, а отже і капіталізація ринку земель збільшиться до майже $50 млрд", – йдеться у дослідженні.

Водночас за понад два роки з моменту відкриття ринку сільгоспземель для фізичних осіб в умовах повномасштабної війни вартість землі зросла лише на 10%.

Так, середньозважена ціна на сільгоспземлю у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% вище від показника позаминулого року (32,8 тис. грн/га у 2022 р.). Таким чином номінальна капіталізація ринку за підсумками минулого року зросла на 89,9 млрд грн, а з моменту відкриття ринку землі в липні 2021 року – на 179 млрд грн.

Попри це, обіг земель у 2023 році зріс на 58%, у порівнянні з 2022 роком, – до 172,9 тис. га.

За інформацією Держгеокадастру всього з моменту відкриття ринку земель було укладено 195,9 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею 432,2 тис. га.

Отже, станом на 1 січня 2024 року в обігу перебувало 1,05% від всіх c/г земель України. Лідерами за кількістю земель в обігу є Харківська (1,9%), Івано-Франківська (1,74%) і Полтавська (1,65%) області. Найнижчу частку земель в обігу мають Донецька (0,35%) та Луганська (0,31%) області, більшість територій яких окуповані РФ ще з 2014 року.

В регіональному розрізі найвищі ціни на землю у 2023 році спостерігалися в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Київській та Полтавській областях, найнижчі - в областях, що найбільше потерпали від окупації або бойових дій – Луганській, Запорізькій та Херсонській.

Що передбачає другий етап земельної реформи?

З 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.