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Бізнес почав купувати землю: Ціни можуть зрости на 40%, – KSE

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

Ціни на землю зростатимуть

Внаслідок відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення для юридичних осіб ціни на неї зростуть приблизно на 40% упродовж наступних двох років.

Про це йдеться у "Аналітичному огляді земельного ринку в Україні за 4 квартал та грудень 2023 року" Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки ("KSE Агроцентр").

"Завдяки відкриттю ринку землі для юридичних осіб з 1 січня цього року, у майбутньому очікується зростання вартості землі приблизно на 40%, а отже і капіталізація ринку земель збільшиться до майже $50 млрд", – йдеться у дослідженні.

Водночас за понад два роки з моменту відкриття ринку сільгоспземель для фізичних осіб в умовах повномасштабної війни вартість землі зросла лише на 10%.

Так, середньозважена ціна на сільгоспземлю у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% вище від показника позаминулого року (32,8 тис. грн/га у 2022 р.). Таким чином номінальна капіталізація ринку за підсумками минулого року зросла на 89,9 млрд грн, а з моменту відкриття ринку землі в липні 2021 року – на 179 млрд грн.

Попри це, обіг земель у 2023 році зріс на 58%, у порівнянні з 2022 роком, – до 172,9 тис. га.

За інформацією Держгеокадастру всього з моменту відкриття ринку земель було укладено 195,9 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею 432,2 тис. га.

Отже, станом на 1 січня 2024 року в обігу перебувало 1,05% від всіх c/г земель України. Лідерами за кількістю земель в обігу є Харківська (1,9%), Івано-Франківська (1,74%) і Полтавська (1,65%) області. Найнижчу частку земель в обігу мають Донецька (0,35%) та Луганська (0,31%) області, більшість територій яких окуповані РФ ще з 2014 року.

Частка сільськогосподарських земель в обігу

В регіональному розрізі найвищі ціни на землю у 2023 році спостерігалися в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Київській та Полтавській областях, найнижчі - в областях, що найбільше потерпали від окупації або бойових дій – Луганській, Запорізькій та Херсонській.

Що передбачає другий етап земельної реформи?

З 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.

Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+19
дуже своєчасний і правильний крок для подальшого зубожіння селян і ліквідації фермерства. вірний шлях в Палестину 2.0
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30.01.2024 17:18
+18
Який ідіот під час війни відкриває ринок товарної землі?
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30.01.2024 17:26
+10
Який саме бізнес, чий, почав купувати землю по тисячі доларів за га?
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30.01.2024 17:06
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Який саме бізнес, чий, почав купувати землю по тисячі доларів за га?
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30.01.2024 17:06 Відповісти
По 2. Ми торік купували по ціні трохи меншій - по 70-75 тисяч грн/га. Торік довелося купувати на фізособу. В цьому році уже можна напряму на юрособу - так краще і менше мороки.
Ціни, які показані - це ціни, вказані в договорах купівлі-продажу. Дехто вказував всю суму, а багато вказували лише суму, яка відповідала НГО і експертній оцінці, решту ж платили готівкою.
Тому й ціни получились мовби 1, але насправді - 2 тисячі.
Купують усі і великі холдинги і малі ФГ і хлопці, які чисто ФОП.
Додам, що продають землю дуже мало - більшість просто передає в оренду.
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30.01.2024 17:39 Відповісти
Хлопці, я кацапа піймав. Ще й комуняка, напевно
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30.01.2024 20:15 Відповісти
Пай у Пороха,5 га.....штука за га.Якщо хочеш продати штука,за га.....мало Договор аренди 20 р. Цей год на пай дав.....15 тисяч.грн.плюс додав 1 тисячу типу на оранку.Разом 16.....
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30.01.2024 23:23 Відповісти
Дивись, Ви можете продати пай, хоч він і у оренді. Але мінус - той, хто купить, матиме усі зобов'язання по Вашому договору. Цікавтесь у нотаріуса по місцю, якщо знайдете, хто купить при таких умовах (знайдуться, ну, може скинуть щось, може менше 2 получиться, то вже як пощастить домовитись). Причому так, як воно поки що нове, не кожен ще знає, як правильно - але в цілому по Закону маєте право продати.
Ще працює інший варіант - піти і спокійно, без крику домовитись про те, щоб підняли орендну плату, якщо 5 га то ну до 25, на хай до 23-24...
На нашій стороні за Переяславом ми тут орінтуємось на сусідів, неважливо, що там у договорі - якщо вони добавляють, то намагаються добавити усі.
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31.01.2024 00:14 Відповісти
Дякую за пояснення.На рахунок комусь іншому продати...то пробували,цікавились є люди(фірми)які викуповують, навіть якщо в аренді.Але коли вони взнають в кого пай в аренді...короче кажучи кажуть ні!)))На рахунок домовитися щоб підняти аренду плату,то також...проблема.У нас,всі фермера однаково дають+-..До прикладу,інший пай,в простого фермера,не латифундії...там 2 га...12 к.гривень цей рік...Я вінницька область.
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31.01.2024 06:41 Відповісти
https://e-tender.ua/news/yak-prodati-zemelnu-dilyanku-paj-na-aukcioni-prozorroprodazh-1345
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31.01.2024 00:21 Відповісти
Чий бізнес купує українську землю під час війни? Жидівський. Професіонали підправте -заперечте. після вручення булави Зеленському - паханом Коломойським один з перших законів Коломойського і К0 був виділення землі містеру "Х" здається більше 200000 га. Так що все по плану. Українці гинуть за святу землю і скоро не буде їх де поховати бо земля куплена єдиновірцями Зеленського.
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30.01.2024 21:09 Відповісти
дуже своєчасний і правильний крок для подальшого зубожіння селян і ліквідації фермерства. вірний шлях в Палестину 2.0
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30.01.2024 17:18 Відповісти
Додік комуняцький, ринок землі якраз і відкривають, щоб бажаючі мали змогу ставати фермерами.
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30.01.2024 20:35 Відповісти
Будет как в США где миллиадер владеет территорией трех штатов.
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30.01.2024 20:38 Відповісти
от тільки мільярдер цей буде не українцем
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30.01.2024 21:48 Відповісти
Да все равно чей. Сейчас в мире жуткое расслоение, так что такой будет итог.
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30.01.2024 21:50 Відповісти
А на сколько доллар "упал" за 2 года?
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30.01.2024 17:23 Відповісти
Казав божневтік що #всьостабільно , тому він у нас не падає , точно так , як у совку "сексу не було " ((
P.S. Яким би не був курс долара в Україні - вартість української землі нікчемна , і саме за цей мізер її нині і скуплять на фоні тотального зубожіння власників земельних паїв ; фактично в Україні із землею сьогодні відбувається те саме , що свого часу було з промисловістю , коли "потрібні" люди підприємства загрібали за приватизаційні сертифікати ((
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30.01.2024 20:07 Відповісти
"середньозважена ціна на сільгоспземлю у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% вище від показника позаминулого року (32,8 тис. грн/га у 2022 р." Я имел ввиду это соотношение. Для "пипла" земля подорожала и это выставляется как "достижение", а фактически земля упала в цене. Плюс закон о двойном гражданстве, которое "нельзя купить", а потом и землю. Деньги с фермеров выгребут, а "нужные люди" этим воспользуются.
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31.01.2024 12:54 Відповісти
Який ідіот під час війни відкриває ринок товарної землі?
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30.01.2024 17:26 Відповісти
Який ідіот ?- зеблюдок ((
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30.01.2024 20:08 Відповісти
Ну що ж, треба брать!
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30.01.2024 17:26 Відповісти
Заборона продажу іноземцям? А для чого просувають подвійне громадянство?
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30.01.2024 17:32 Відповісти
Дерьмак з резніковим тепер прибарахляться земелькою.
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30.01.2024 18:07 Відповісти
Це який такий "КУЧЕРЯВИЙ" бізнес зараз купує землю...???!!!
ЦЕ ТА УСЯ КОРУМПОВАНА ДЕРЖМАХІНАТОРСЬКА-МЕРЗОТА, котра ОБКРАДАЛА УКРАЇНУ з 1994 по 2022 роки...!!!
І яка ***** дозволила продавати землю під час ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ...???!!!
Половина УКРАЇНИ з ГОРЯ ПЛАЧЕ, а ПОЛОВИНА з дуру та жиру СКАЧЕ...!!!

АГА-АГА уся ця корумпована мразота, яка 30 років розкрадала Україну та обкрадала Громаду України на мільярдні кошти, тисячі гектарів землі та родючих полів, та зробила УКРАЇНЦІВ закордонними БАТРАКАМИ, тепер щось там мичить про нову мобілізацію, щоб УКРАЇНЦІ та ЇХНІ ДІТИ, тепер боронили ними награбовані та прихватизовані землі, Коломойськими, Пітушенками, Тимошенками, Гройсманами, Свинарчуками, Чайківськими, Пінчуками, Ахметовими, Вовками, Ярославськими, Ющами, Палицями, Балогами, Яцинюками, Суркісами, Косюками, Бахматюками, Кернисами, Добкінами, Веревськими, Кролевецькими, Іванчиками,Гороянами, Хорошковськими та усією іншою наволоччю шахраїв-держмахінаторів у корумпованій владі, і тих що відсиджується у батальйоні "монако", «відень», «льондон», «дубай», «куршавель»...!!!

А де мобілізація дітей цієї корумповано злодійської мразоти…???!!!

УСЯ розграбована та ПРИХВАТИЗОВАНА різними СХЕМАМИ земля в УКРАЇНІ цією наволоччю має бути НЕГАЙНО НАЦІОНАЛІЗОВАНА на користь НАРОДУ УКРАЇНИ...!!!

ПРАВО на цю УКРАЇНСЬКУ землю мають мати ті ХТО ЗА НЕЇ ВОЮЄ І БОРОНИТЬ ЇЇ СВОЇМ ЖИТТЯМ....!!!

Р/s… Журналісти мають ВИСВІТЛИТИ усіх власників латифундистів та усіх тих глибоко-законспірованих власників КІПРСЬКИХ КОМПАНІЙ, що володіють Землями України де відбуваються зараз БОЙОВІ ДІЇ і де прості, хлопці, юнаки, сформовані мужчини -ГЕРОЇ УКРАЇНИ, ПРОЛИВАЮТЬ СВОЮ КРОВ та БОРОНЯТЬ цю землю своїм ТІЛОМ ТА ЗДОРОВЯМ та віддали за неї, НАЙДОРОЖЧЕ СВОЄ ЖИТТЯ…!!!

Топ 100 латифундистів України; https://latifundist.com/rating/top100#351
У Хорошковського забрали 65 га лісу на березі Дніпра вартістю понад 1,5 млрд грн https://censor.net/ua/n3470168

Мільярдер Косюк отримав від держави 812 мільйонів ...

https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/5/642319/
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30.01.2024 18:11 Відповісти
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31.01.2024 01:00 Відповісти
Під Авдієвкою, під Куп'янськом, біля Херсону, Запоріжжя , у Роботиному вже усьо розкупили? Ну так вперед бізнес, відвойовуйте своє.Чи " етодругоє"?
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30.01.2024 18:41 Відповісти
Набрали,купили и второе гражданство открыли.Цирк ещё не уехал.
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30.01.2024 19:48 Відповісти
ПНХ
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30.01.2024 20:15 Відповісти
Перекличка латентних комуняк)
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30.01.2024 20:33 Відповісти
Капитализм это инструмент. Он зависит от того кто его использует. Морали в нем нет.
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30.01.2024 21:51 Відповісти
Поки хтось воює гарна нагода почати реальний дерибан.. Чого там вже соромитися?
А то хлопці повернуться з фронту - одразу ж вперед ногами винесуть з маріїнського.. Коли ще такий жирний шанс обломиться?
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30.01.2024 23:00 Відповісти
НАРОД ДОРОГИ ПЕРЕКРОЕТ ВСЁ ПОВОЗВРАЩАЮТ !)
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31.01.2024 08:42 Відповісти
Каким образом и кому повозвращают? Они ведь землю купят, так что всё честно.
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31.01.2024 12:59 Відповісти
КАЖДОМУ УКРАИНЦУ ДОЛЖНЫ ВЫДЕЛИТЬ ПО 2.8 ГА !!!
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05.02.2024 09:33 Відповісти
 
 