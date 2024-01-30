Бізнес почав купувати землю: Ціни можуть зрости на 40%, – KSE
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Внаслідок відкриття ринку землі сільськогосподарського призначення для юридичних осіб ціни на неї зростуть приблизно на 40% упродовж наступних двох років.
Про це йдеться у "Аналітичному огляді земельного ринку в Україні за 4 квартал та грудень 2023 року" Центру досліджень продовольства та землекористування при Київській школі економіки ("KSE Агроцентр").
"Завдяки відкриттю ринку землі для юридичних осіб з 1 січня цього року, у майбутньому очікується зростання вартості землі приблизно на 40%, а отже і капіталізація ринку земель збільшиться до майже $50 млрд", – йдеться у дослідженні.
Водночас за понад два роки з моменту відкриття ринку сільгоспземель для фізичних осіб в умовах повномасштабної війни вартість землі зросла лише на 10%.
Так, середньозважена ціна на сільгоспземлю у 2023 році становила 37 тис. грн/га, що на 13% вище від показника позаминулого року (32,8 тис. грн/га у 2022 р.). Таким чином номінальна капіталізація ринку за підсумками минулого року зросла на 89,9 млрд грн, а з моменту відкриття ринку землі в липні 2021 року – на 179 млрд грн.
Попри це, обіг земель у 2023 році зріс на 58%, у порівнянні з 2022 роком, – до 172,9 тис. га.
За інформацією Держгеокадастру всього з моменту відкриття ринку земель було укладено 195,9 тис. угод купівлі-продажу сукупною площею 432,2 тис. га.
Отже, станом на 1 січня 2024 року в обігу перебувало 1,05% від всіх c/г земель України. Лідерами за кількістю земель в обігу є Харківська (1,9%), Івано-Франківська (1,74%) і Полтавська (1,65%) області. Найнижчу частку земель в обігу мають Донецька (0,35%) та Луганська (0,31%) області, більшість територій яких окуповані РФ ще з 2014 року.
В регіональному розрізі найвищі ціни на землю у 2023 році спостерігалися в Івано-Франківській, Львівській, Тернопільській, Київській та Полтавській областях, найнижчі - в областях, що найбільше потерпали від окупації або бойових дій – Луганській, Запорізькій та Херсонській.
Що передбачає другий етап земельної реформи?
З 1 січня 2024 року в Україні запрацював другий етап земельної реформи, відтак юридичні особи отримали можливість купувати у власність сільгоспземлі з обмеженням до 10 тис. га в одні руки. Ліміт на придбання землі для фізичних осіб також зріс до 10 тис. га зі 100 га.
Водночас, продаж державних і комунальних сільгоспземель, як і продаж її іноземцям, залишається під забороною. Переважне право купівлю ділянки належить її орендарю. Мінімальна вартість землі не може бути нижчою від її нормативно-грошової оцінки.
Будь ласка, зачекайте...
Ціни, які показані - це ціни, вказані в договорах купівлі-продажу. Дехто вказував всю суму, а багато вказували лише суму, яка відповідала НГО і експертній оцінці, решту ж платили готівкою.
Тому й ціни получились мовби 1, але насправді - 2 тисячі.
Купують усі і великі холдинги і малі ФГ і хлопці, які чисто ФОП.
Додам, що продають землю дуже мало - більшість просто передає в оренду.
Ще працює інший варіант - піти і спокійно, без крику домовитись про те, щоб підняли орендну плату, якщо 5 га то ну до 25, на хай до 23-24...
На нашій стороні за Переяславом ми тут орінтуємось на сусідів, неважливо, що там у договорі - якщо вони добавляють, то намагаються добавити усі.
P.S. Яким би не був курс долара в Україні - вартість української землі нікчемна , і саме за цей мізер її нині і скуплять на фоні тотального зубожіння власників земельних паїв ; фактично в Україні із землею сьогодні відбувається те саме , що свого часу було з промисловістю , коли "потрібні" люди підприємства загрібали за приватизаційні сертифікати ((
ЦЕ ТА УСЯ КОРУМПОВАНА ДЕРЖМАХІНАТОРСЬКА-МЕРЗОТА, котра ОБКРАДАЛА УКРАЇНУ з 1994 по 2022 роки...!!!
І яка ***** дозволила продавати землю під час ВІЙСЬКОВОГО СТАНУ...???!!!
Половина УКРАЇНИ з ГОРЯ ПЛАЧЕ, а ПОЛОВИНА з дуру та жиру СКАЧЕ...!!!
АГА-АГА уся ця корумпована мразота, яка 30 років розкрадала Україну та обкрадала Громаду України на мільярдні кошти, тисячі гектарів землі та родючих полів, та зробила УКРАЇНЦІВ закордонними БАТРАКАМИ, тепер щось там мичить про нову мобілізацію, щоб УКРАЇНЦІ та ЇХНІ ДІТИ, тепер боронили ними награбовані та прихватизовані землі, Коломойськими, Пітушенками, Тимошенками, Гройсманами, Свинарчуками, Чайківськими, Пінчуками, Ахметовими, Вовками, Ярославськими, Ющами, Палицями, Балогами, Яцинюками, Суркісами, Косюками, Бахматюками, Кернисами, Добкінами, Веревськими, Кролевецькими, Іванчиками,Гороянами, Хорошковськими та усією іншою наволоччю шахраїв-держмахінаторів у корумпованій владі, і тих що відсиджується у батальйоні "монако", «відень», «льондон», «дубай», «куршавель»...!!!
А де мобілізація дітей цієї корумповано злодійської мразоти…???!!!
УСЯ розграбована та ПРИХВАТИЗОВАНА різними СХЕМАМИ земля в УКРАЇНІ цією наволоччю має бути НЕГАЙНО НАЦІОНАЛІЗОВАНА на користь НАРОДУ УКРАЇНИ...!!!
ПРАВО на цю УКРАЇНСЬКУ землю мають мати ті ХТО ЗА НЕЇ ВОЮЄ І БОРОНИТЬ ЇЇ СВОЇМ ЖИТТЯМ....!!!
Р/s… Журналісти мають ВИСВІТЛИТИ усіх власників латифундистів та усіх тих глибоко-законспірованих власників КІПРСЬКИХ КОМПАНІЙ, що володіють Землями України де відбуваються зараз БОЙОВІ ДІЇ і де прості, хлопці, юнаки, сформовані мужчини -ГЕРОЇ УКРАЇНИ, ПРОЛИВАЮТЬ СВОЮ КРОВ та БОРОНЯТЬ цю землю своїм ТІЛОМ ТА ЗДОРОВЯМ та віддали за неї, НАЙДОРОЖЧЕ СВОЄ ЖИТТЯ…!!!
Топ 100 латифундистів України; https://latifundist.com/rating/top100#351
У Хорошковського забрали 65 га лісу на березі Дніпра вартістю понад 1,5 млрд грн https://censor.net/ua/n3470168
Мільярдер Косюк отримав від держави 812 мільйонів ...
https://www.epravda.com.ua/news/2018/11/5/642319/
А то хлопці повернуться з фронту - одразу ж вперед ногами винесуть з маріїнського.. Коли ще такий жирний шанс обломиться?