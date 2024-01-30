Падіння гривні призупинилося: Нацбанк встановив офіційний курс долара на середу

Курс гривні стабілізувався щодо долара США після падіння на початку тижня.

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на середу, 31 січня, на рівні 37,8746 грн/$, порівняно із 37,8862 грн/$ у вівторок.

Водночас курс гривні до євро незначно знизився – до 41,0845 грн за євро.

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Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.

За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.