Експорт індійського дизпалива в Європу впав до дворічного мінімуму

Індійський експорт дизельного пального з низьким вмістом сірки в Європу в січні може досягти дворічного мінімуму після безпрецедентного максимуму минулого місяця, оскільки ризики безпеки Червоного моря підвищують витрати на транспортування.

Як пише The Hindu з посиланням на торговельні джерела й аналітиків, дані відстеження руху суден Kpler, LSEG і Vortexa показали, що обсяги скоротилися приблизно на 80% порівняно з попереднім місяцем, до 33,4-58 тис. барелів на день (б/д), передає enkorr.

Постійно високі витрати на фрахт, ймовірно, змусять продавців вантажів з Індії шукати покупців в Азії, що призведе до ще більшого скорочення постачань у Європу напередодні сезону технічного обслуговування нафтопереробних заводів, вважають трейдери й аналітики.

Фрахтові ставки на маршруті Азія-Європа зросли більш ніж на 30% за останній тиждень, щоб врахувати надбавку за ризик війни.

"Збої в Червоному морі збігаються з початком глобального сезону технічного обслуговування нафтопереробки, причому прогнозується, що перебої в США досягнуть піку в лютому, а капітальні ремонти в Європі – приблизно в березні", – пишуть аналітики Shipbrokers Gibson.

Найбільший НПЗ у Європі – завод Shell Pernis у Нідерландах – розпочав технічне обслуговування, у результаті якого до середини квітня буде відключено половину його потужності, що становить 400 тис. б/д. ExxonMobil також закриває свій Роттердамський НПЗ потужністю 191 тис. б/д на технічне обслуговування з середини лютого до кінця квітня.

Імпорт із Індії також було обмежено нижчими середніми тиражами сирої нафти в січні через незначне технічне обслуговування на деяких нижніх установках на НПЗ Reliance в Джаманагарі.

Однак експорт авіаційного палива в Європу з Індії залишається із відкритим арбітражним вікном і стабільним попитом. Як повідомило одне європейське джерело, оперативні своп-ціни на авіапаливо торгуються щонайменше на $3 за барель вище від дизельного пального, що еквівалентно додатковим надбавкам до вартості вантажу.

Згідно з даними відстеження руху суден Vortexa і Kpler, щонайменше 88 тис. б/д реактивного палива за січень, ймовірно, буде спрямовано в Європу.