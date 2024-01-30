SkyUp збільшила кількість виконаних за межами України рейсів на третину

Українська авіакомпанія SkyUp протягом 2023 року виконала 10 528 рейсів, до 53 країн за 664 маршрутами, що на 36% більше, ніж у 2022 році. Компанія перевезла понад 1,5 млн пасажирів, що на 24% більше порівняно з 2022 роком, та зберегла команду з 1139 професіоналів.

Як зазначається у звіті авіакомпанії, перевізник також перерахував державі майже 200 млн грн податків.

Найбільше рейсів літаки SkyUp Airlines виконали в/з аеропорту Кишинева – 2000 рейсів, Єгипту – 1685, Туреччини – 1219, Тунісу – 675 рейсів, Румунії – 556 рейсів.

Вказується, що авіакомпанія у 2023 році співпрацювала на умовах ACMI-контрактів із Tunisair, FlyOne, HiSky SRL, HiSky Europe SRL, Wizz Air Malta, Wizz Air Abu Dhabi, Corendon Dutch, Tailwind Airlines та FlyEgypt.

"Важливим етапом розвитку бренду SkyUp став повноправний вихід на європейський ринок. У травні 2023 року авіакомпанія SkyUp MT отримала сертифікат експлуатанта (AOC), сертифікат CAMO (Continuing airworthiness management organisation) та ліцензію на виконання рейсів (AOL)", – сказано в повідомленні.

Зазначається, що це збільшує можливості виконувати контракти на умовах ACMI, а в перспективі дозволяє відкривати регулярні рейси з Європи. Офіс авіакомпанії розташовується на Мальті, а в її флоті наразі два літаки Boeing 737-800.

Авіакомпанія SkyUp Airlines отримала дозвіл на оперування на території США – сертифікат іноземного авіаперевізника FAR129.

Крім того, SkyUp тепер може працювати і в Канаді. Сертифікат іноземного перевізника FAOC дозволяє українській авіакомпанії надавати ACMI-послуги та виконувати чартерні рейси з інших країн до Канади.