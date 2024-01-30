Кабмін затвердив бюджет Фонду соцстрахування на випадок безробіття
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Кабінет Міністрів затвердив бюджет Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття на 2024 рік.
Відповідне рішення Кабмін ухвалив на засіданні у вівторок, 30 січня, повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.
Зокрема, затверджено дохідну та видаткову частини бюджету Фонду, а також розподіл за статтями витрат.
"Передбачено, що доходи Фонду становитимуть 16,6 млрд гривень, із них страхові внески – 16,5 млрд гривень, залишок коштів на початок року – 11,9 млрд гривень, а видатки Фонду у 2024 році становитимуть 18,5 млрд гривень", – уточнив Мельничук.
Як повідомлялося, доходи Фонду загальнообов’язкового державного соцстрахування на випадок безробіття на 2023 рік були заплановані в обсязі 18,26 млрд грн (у тому числі страхові внески – 16,06 млрд грн), видатки – в обсязі 16,98 млрд грн.
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