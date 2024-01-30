"єОселя": Відсьогодні пільгову іпотеку поширили на приватні будинки і таунхауси

Відсьогодні вступили в силу зміни до умов отримання пільгових іпотечних кредитів за програмою "єОселя". Тепер позичальники можуть купувати не тільки квартири, а й житлові будинки або таунхауси.

Водночас при купівлі житлових будинків виключенням будуть дачні та садові будинки, або будинки, збудовані на ділянках відмінних від земель житлової та громадської забудов, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

Також збільшена гранична норма надання кредита за програмою "єОселя" при купівлі будинків.

Так, нормативна площа житлового будинку, для придбання якого надається кредит, має становити для сім’ї з однієї особи (одинока особа) не більш як 62,5 кв. метра загальної площі та додатково 21 кв. метр – на кожного наступного члена сім’ї. Тобто родина із трьох людей може отримати кредит на купівлю будинку площею до 104,5 кв. метрів.

Вимоги по даті введення в експлуатацію будинків такі ж, як і для квартир. Тобто представникам окремих професій (військовослужбовці ЗСУ за контрактом, вчителі, медики та науковці), які можуть взяти кредит під 3%, та ветеранам – під 7% – доступні приватні будинки до 10 років в Києві та обласних центрах, без обмежень в інших населених пунктах.

ВПО та іншим українцям, які можуть взяти кредит під 7%, – доступні приватні будинки до 3 років, незалежно від населеного пункту.

Зазначається, що також було приведено до реалій ринку граничну вартість квадратного метру у тому чи іншому населеному пункті. Так, зменшено граничну вартість житла для міст Київ, Дніпро, Львів, Одеса та Харків. Коефіцієнт відношення до опосередкованої вартості будівництва одного квадратного метру змінено з 2,5 до 2. В той же час було збільшено з 1 до 1,75 коефіцієнт для населених пунктів, що мають населення менше 100 тисяч.

За даними Мінекономіки, від початку дії програми "єОселя" кредити вже отримали 6 916 родин. У 2024 році уряд планує видати 12 тисяч кредитів, у 2025 році – 23 тисячі на загальну суму 56,6 млрд грн.

Скористатись програмою доступного кредитування можуть як представники окремих професій, так і громадяни, які не мають у власності житла або хочуть покращити його умови. Для військовослужбовців ЗСУ за контрактом, вчителів, медиків та науковців пільгова ставка складає 3% річних. Для інших категорій – учасників бойових дій, ветеранів, ВПО, інших громадян – ставка іпотеки становить 7%.