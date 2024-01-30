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Обсяг готівкової гривні в обігу збільшився за рік на 48 мільярдів

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Сума готівки, що перебувала в обігу в Україні, упродовж 2023 року збільшилася на 6,7%, або на 48,3 млрд грн. Станом на початок січня вона становила 764,4 млрд грн.

Про це свідчать дані Національного банку.

Водночас зазначається, що темпи зростання готівки в обігу минулого року виявилися вдвічі меншими, ніж у 2022 році. Тоді цей показник зріс на 14,1%, що пояснювалося високим рівнем невизначеності бізнесу та населення, зумовленим початком повномасштабної війни та ракетного терору.

Загалом у готівковому обігу перебуває 2,7 млрд банкнот на загальну суму 757,5 млрд грн, а також 14,5 млрд монет (без пам’ятних та інвестиційних) на 6,7 млрд грн.

На одного жителя України на початок цього року припадало 66 банкнот і 177 монет (на 1 січня 2023 року – 71 та 169 шт. відповідно).

Найбільше в обігу перебуває банкнот номіналом 500 гривень, монет – 10 копійок (28,3 % та 28,2% від загальної кількості в обігу відповідно). Найменше в готівковому обігу банкнот у 50 гривень, а монет – 10 гривень (4,6% та 1,4%).

Обіг готівки в Україні
Обіг готівки в Україні на початок 2024 року

Автор: Юлiя Недашківська
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30.01.2024 17:22 Відповісти
Кто бы сомневался , что при ЭТОМ и ЭТИХ так и будет. Но Военный Вождь обесценивания гривны не боится - все его активы в недвижимости и в валюте ... нажиты непосильным кривлянием на сцене до Президентства и во время потужних звернень в шМарафоне как Президента.
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31.01.2024 01:44 Відповісти
НЕ ЗНАЮ !!! МОЕЙ СЕМЬЕ РФ ДОЛЖНА МИНИМУМ 1000 ДОЛЛАРОВ США В МЕСЯЦ НА ПРОТЯЖЕНИИ УЖЕ 10 ЛЕТ !!!
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31.01.2024 09:45 Відповісти
 
 