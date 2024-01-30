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Кабмін призначив першого за два роки постійного керівника Держпродспоживслужби

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Голова Держпродспоживслужби Сергій Ткачук

Кабінет Міністрів призначив Сергія Ткачука головою Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні у вівторок, 30 січня, повідомляє пресслужба уряду.

З жовтня 2023 року Ткачук обіймав посаду першого заступника голови Держпродспоживслужби та очолював її у статусі тимчасово виконуючого обов'язки голови.

Таким чином, він став першим керівником відомства без приставки "в.о." з лютого 2022 року, коли з цієї посади звільнили Владиславу Магалецьку.

Згідно з офіційною біографією, Сергій Ткачук – юрист за освітою, з червня 2019 по жовтень 2023 року працював заступником голови Хмельницької обласної державної адміністрації. До цього він очолював ПП ЮКК "Партнери", працював консультантом у ЗАТ "Полонський фарфор" та в регіональному управлінні Пенсійного фонду.

У минулому році цілу низку керівників регіональних підрозділів цієї служби викрили на систематичних хабарях

Так, у серпні 2023 року Нацполіція затримала на хабарі керівництво обласного управління Держпродспоживслужби Львівської області, яке організувало схему поборів від підлеглих та місцевих підприємців.

У липні затримали керівника Миколаївського міського управління Держпродспоживслужби. Він вимагав з підприємців гроші за пришвидшене оформлення ветеринарних документів для експорту сільськогосподарської продукції до Європейського Союзу.

У червні того ж року працівники ДБР затримали керівництво Держпродспоживслужби Харківської області, яке тривалий час вимагало з місцевих підприємців сплачувати хабарі.

Автор: Михайло Орлюк
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