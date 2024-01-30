Угорщина досі не погодилась розблокувати виділення 50 мільярдів євро для України, – ЗМІ

У Євросоюзі не бачать жодних змін у позиції Угорщини щодо фінансування України напередодні позачергового засідання Європейської ради, на якому лідери країн ЄС знову розглянуть питання виділення нового пакета допомоги на 50 млрд євро.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна із посиланням на неназваного європейського високопосадовця.

Як відомо, саме через блокування прем'єр-міністром Угорщини Віктором Обраном виділення коштів для України на саміті ЄС у грудні, довелося скликати позачергове засідання на 1 лютого.

"Зараз ми знаходимося на тому самому місці, де ми були 14 грудня (дата минулого засідання Європейської ради, – ред.). Жодного прогресу немає. Ми можемо тільки припускати, як розвиватимуться події, але Угорщина ще не на борту. В іншому разі документи (проєкт висновків засідання, – ред.) були б уже на столі", – пояснив дипломат.

Водночас він додав, що наразі не обговорюються альтернативні шляхи продовження фінансування України.

"Щодо плану Б – ніщо не обговорювалося. Є проблема термінового фінансування України", – констатував посадовець.

За його словами, у ЄС не підуть на те, щоб задовольнити усі умови Угорщини, але певні поступки можливі.

"Рішення всіма 27 – не за будь-яку ціну. Ми повинні бути готові до будь-якого розвитку сценарію, але ми віддаємо перевагу рішенням, яке було б прийнято всіма 27 лідерами – одноголосно. Я не спекулюватиму про те, що може бути. Я вірю, що є місце для переговорів. Якщо у Будапешті є бажання щороку обговорювати те, як в Україні витрачаються гроші – це реально (Угорщина вимагає щороку переглядати фінансування України, – ред.)", – додав дипломат.

Читайте також: Орбан назвав умову для розблокування 50 мільярдів євро допомоги Україні

Як повідомлялося, минулого тижня прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що всі 27 держав-членів Європейського Союзу попередньо погодилися підтримати чотирирічну програму підтримки України обсягом 50 млрд євро, 18 млрд євро з цієї суми Україна прагне отримати вже цього року.

Раніше повідомлялося, що лідери Європейського Союзу готові до жорсткішої позиції щодо Угорщини, якщо прем’єр-міністр Віктор Орбан блокуватиме пакет допомоги Україні на 50 млрд євро на саміті 1 лютого.

Нагадаємо, у грудні прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заблокував ухвалення рішення про зміни до бюджету ЄС, які включали середньострокову програму допомоги Україні на 50 млрд євро. Лідери держав ЄС зберуться на саміт 1 лютого, щоб повторно спробувати вирішити це питання.