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Іспанія зацікавлена в українській кукурудзі та соняшнику

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испания

Іспанія готова сприяти українському аграрному експорту та зацікавлена в імпорті української агропродукції, зокрема кукурудзи та соняшника.

Про це повідомив міністр сільського господарства, рибальства та продовольства Іспанії Луїс Планас Пучадес під час онлайн-зустрічі з українським колегою Миколою Сольським.

Зазначається, що сторони обговорили питання експорту української агропродукції та продовольчої безпеки. Зокрема, продовження режиму безмитної та безквотної торгівлі України з ЄС.

Пучадес наголосив, що Іспанія повністю підтримує Україну в умовах безпрецедентної і незаконної агресії РФ. Це включає як військову, так і гуманітарну допомогу.

"Міністр сільського господарства Іспанії підкреслив, що підтримка України – це також сприяння українському експорту, який є ключовими фактором для того, щоб економіка продовжувала функціонувати. За його словами, Іспанія зацікавлена в імпорті української агропродукції, зокрема, кукурудзи та соняшника", – зазначили в Мінагрополітики України.

Зі свого боку український міністр подякував іспанського міністра за розуміння і підтримку.

Автор: Юлiя Недашківська
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