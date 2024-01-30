Держборг України збільшився за рік на $34 мільярди і встановив новий історичний рекорд
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Станом на кінець 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5 519,48 млрд грн або $145,32 млрд.
Як свідчать дані Міністерства фінансів, за минулий рік держборг зріс на 1 446,63 млрд грн або на $33,94 млрд і встановив новий історичний рекорд.
Зокрема, у грудні 2023 року державний та гарантований державою борг збільшився у гривневому еквіваленті на 396,81 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на $4,49 млрд.
Із загальної суми державний та гарантований державою зовнішній борг станом на кінець минулого року становив 3 862,99 млрд грн (69,99% загальної сумидержборгу) або $101,7 млрд, державний та гарантований внутрішній борг – 1656,5 млрд грн (30,01%) або $43,61 млрд.
Власне державний борг становив 5 188,07 млрд грн (94% загальної суми) або $136,59 млрд. У тому числі зовнішній держборг – 3 600,37 млрд грн (65,23% загальної суми) або $94,79 млрд, внутрішній – 1 587,7 млрд грн (28,77%) або $41,8 млрд.
Гарантований державою борг становив 331,41 млрд грн (6%) або $8,73 млрд, у тому числі: гарантований зовнішній борг – 262,62 млрд грн (4,76%) або $6,91 млрд; внутрішній – 68,80 млрд грн (1,25%) або $1,81 млрд.
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Як повідомлялося, у грудні 2023 році Україна залучила близько $5 млрд зовнішнього фінансування, з них грантові кошти становили лише 11%.
Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.
Будь ласка, зачекайте...
Блюдя законы всех великих смут.
Прикрыли мы папахами ермолки
И к сёдлам приторочили Талмуд.
Никто не шёл на должность атамана -
Ведь атаман поскачет первым в бой!
Потом избрали Лёву Пейзермана,
Он взял за это денег Б-же ж мой!
А есаулом выбрали мы Каца
За твердость духа и огромный нос.
Он в знамя нам не разрешал сморкаться
И отвечать вопросом на вопрос.
Вот грянул бой - а что мы можем сделать?!
Кругом враги - а вдруг они сильней?!
Свои ряды мы развернули смело
И вороных пришпорили коней.
Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь,
Решив, что смерть не люба казаку.
Как развевались пейсы наши лихо,
Сплетаясь с гривой конской на скаку!
Самое худшее что все кто обворовывал Украину на протяжении 30 лет уедут, и их уже не достанут, а долги придется отдавать нам и нашим детям.
И сколько бы не писали что их привлекут, все это self-deception, они уже подготовили пути отхода.
И только резкая смена власти, примерно как в Чили, сможет что то изменить.
ну шо, 73%вий лохторат, "хуже нє будєт, хоть паржОм"?.. дайтє йєму йєщо сто дней, дайте ему ещьО одін прєздобольний срок?... ідіоти-експериментатори, блін
нам брехали, що всі гроші, це донорські донати.
а, як з'ясовується, це нашим нащадкам борги, на довгі десятки років....
а те що ми зараз набираємо тепер короткі кредити то це вже інше.... так??? і зараз ще в ЄС візьмемо 50 млрд де більша половина кредитів
Колонізація країн через борги. Такі борги можуть бути відмінені, бо вони були зроблені не в інтересах народу, а в інтересах людей при владі. Так звані "західні партери/друзі" всі роки добре знали кому давали гроші. Тому Нарід України нікому нічого не винен. Але мусить звільнити Україну від виродків, що призвели найбагатшу країну Европи до зубожіння.
"A must-read to understand the new colonialism through debt....Poor countries have to service debts instead of building schools and hospitals... This is the 21st century colonialism, pure and simple.
All these Buffoons so called leaders, in the 3rd world are not interested in developing their countries....They are interested in prolonging their stay in power and international banks are willing to accommodate them."
"Odious debt is a legal concept established in the US in the 1830's. It means state debt incurred but that failed to benefit the people of the state. Several of the new post American Revolutionary War states overthrew corrupt state governments and renounced debts to corrupt bankers. The 14th amendment to the US Constitution saw the Union force the South to repudiate its debt at the end of the civil war. That debt was considered odious because it was undertaken to defend slavery. The Spanish American war saw the US prevent Cube from paying its debts to Spain because they were incurred to oppress the people of Cuba. The US also supported Costa Rica's renunciation of the family debts of a deposed dictator.
After Russia's 1917 revolution, Alexander Sack a white Russian was living in exile in Paris. Sack developed a legal theory based on the precedence of prior cases by the US. If the debt was undertaken against the interest of the people and the lenders should have known this, the debt can be cancelled. Sack was a conservative and a strong advocate of caution on the part of lenders. Sack's theory shows it is possible for nations to repudiate debts if they are odious. This theory should become a part of the political dialog today in the US."