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Держборг України збільшився за рік на $34 мільярди і встановив новий історичний рекорд

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Держборг України у 2023 році рекордно зріс

Станом на кінець 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5 519,48 млрд грн або $145,32 млрд.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, за минулий рік держборг зріс на 1 446,63 млрд грн або на $33,94 млрд і встановив новий історичний рекорд.

Зокрема, у грудні 2023 року державний та гарантований державою борг збільшився у гривневому еквіваленті на 396,81 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на $4,49 млрд.

Із загальної суми державний та гарантований державою зовнішній борг станом на кінець минулого року становив 3 862,99 млрд грн (69,99% загальної сумидержборгу) або $101,7 млрд, державний та гарантований внутрішній борг – 1656,5 млрд грн (30,01%) або $43,61 млрд.

Власне державний борг становив 5 188,07 млрд грн (94% загальної суми) або $136,59 млрд. У тому числі зовнішній держборг – 3 600,37 млрд грн (65,23% загальної суми) або $94,79 млрд, внутрішній – 1 587,7 млрд грн (28,77%) або $41,8 млрд.

Гарантований державою борг становив 331,41 млрд грн (6%) або $8,73 млрд, у тому числі: гарантований зовнішній борг – 262,62 млрд грн (4,76%) або $6,91 млрд; внутрішній – 68,80 млрд грн (1,25%) або $1,81 млрд.

Читайте також: Підсумки року: Уряд отримав $42 мільярди від партнерів і позичив рекордну суму на внутрішньому ринку

Як повідомлялося, у грудні 2023 році Україна залучила близько $5 млрд зовнішнього фінансування, з них грантові кошти становили лише 11%.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
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30.01.2024 13:14
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30.01.2024 13:23
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30.01.2024 13:21
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30.01.2024 13:14 Відповісти
В казачий круг сошлись мы втихомолку,
Блюдя законы всех великих смут.
Прикрыли мы папахами ермолки
И к сёдлам приторочили Талмуд.

Никто не шёл на должность атамана -
Ведь атаман поскачет первым в бой!
Потом избрали Лёву Пейзермана,
Он взял за это денег Б-же ж мой!

А есаулом выбрали мы Каца
За твердость духа и огромный нос.
Он в знамя нам не разрешал сморкаться
И отвечать вопросом на вопрос.

Вот грянул бой - а что мы можем сделать?!
Кругом враги - а вдруг они сильней?!
Свои ряды мы развернули смело
И вороных пришпорили коней.

Мы мчались в тыл, как полем черный вихрь,
Решив, что смерть не люба казаку.
Как развевались пейсы наши лихо,
Сплетаясь с гривой конской на скаку!
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30.01.2024 13:15 Відповісти
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30.01.2024 13:21 Відповісти
Шнобелі, як на подбор!
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30.01.2024 23:17 Відповісти
Зеленський , де гроші ?😠
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30.01.2024 13:15 Відповісти
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30.01.2024 13:20 Відповісти
в порівнянні це дрібниці - на днях в Китаї обанкротилася найбільша на цій планеті будівельна компанія China Evergrande Group - її борги становили понад $300 млрд.
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30.01.2024 13:48 Відповісти
Ну а чого ще очікувати. Це ще і не фінальна цифра. Навіть з тих нашумівших 50 млрд від ЄС 37 це кредити.
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30.01.2024 13:16 Відповісти
Цікаво,тих 50 млрд. хоч на відсотки по боргам вистачить?
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30.01.2024 13:19 Відповісти
Такий борг або частково спишуть (звичайно за певні поступки по землі чи ресурсам) або дефолт. За великим рахунком там одних відсотків по ньому певно до 10 мільярдів на рік. Сама Україна таке вже обслуговувати ************ не зможе.
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30.01.2024 13:23 Відповісти
А ще ж є "тіло" кредиту.Ну нічого.Впораємось.Зараз за світло піднімуть в два рази,потім все інше,ціни полізуть з за хмар в стратосферу (з цього всього ще ПДВ).А ще бізнес в агонії ще трішки дригається.Все нормально.Витягнемо😁
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30.01.2024 13:29 Відповісти
Так зрозуміло, що вся західна допомога - це кредити. Очікувати, що хтось нам щось так просто візьме і подарує? Ну, я не знаю, це треба зовсім головою не думати. Все в кредит: і гроші, і зброя.
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30.01.2024 13:20 Відповісти
По марафонам все що нам надходе - і гроші і зброя називають допомогою. Ніхто не каже пересічним людям про те що це переважно в борг. Тому люди і вірять в безкорисливих союзників які тільки й хочуть нашої перемоги. Певний прошарок в це ще віре
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30.01.2024 13:25 Відповісти
Причому вони потім йдуть на розвиток виробництва в тих країнах які дають нам ці кредити...
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30.01.2024 13:29 Відповісти
Думаю, это примерно сумма украденного из бюджета за год.
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30.01.2024 13:16 Відповісти
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30.01.2024 13:19 Відповісти
Где деньги Зе?
Самое худшее что все кто обворовывал Украину на протяжении 30 лет уедут, и их уже не достанут, а долги придется отдавать нам и нашим детям.
И сколько бы не писали что их привлекут, все это self-deception, они уже подготовили пути отхода.
И только резкая смена власти, примерно как в Чили, сможет что то изменить.
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30.01.2024 13:22 Відповісти
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30.01.2024 13:23 Відповісти
той, хто на камеру, у дебільному серіалі для жлобів (сам подивився усього півтори серії і все стало ясно), посилав у сраку усіх кредиторів-інвесторів дохазяйнувався з подєльніками і нахапався боргів "як ***** бліх" нам, нашим дітям-онукам-праонукам... і розвалив усе до чого встигло дотягтися тим, чим музіцировало на піаніні..
ну шо, 73%вий лохторат, "хуже нє будєт, хоть паржОм"?.. дайтє йєму йєщо сто дней, дайте ему ещьО одін прєздобольний срок?... ідіоти-експериментатори, блін
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30.01.2024 13:23 Відповісти
ооо....
нам брехали, що всі гроші, це донорські донати.
а, як з'ясовується, це нашим нащадкам борги, на довгі десятки років....
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30.01.2024 13:26 Відповісти
А де перемогой...би, які тут кричали що нам лендліза не треба тому що за нього треба платити.. хоча умови там були 50 років...

а те що ми зараз набираємо тепер короткі кредити то це вже інше.... так??? і зараз ще в ЄС візьмемо 50 млрд де більша половина кредитів
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30.01.2024 13:27 Відповісти
Тільки перемога і репарації.
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30.01.2024 13:30 Відповісти
Поздоровлення приймаєте?
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30.01.2024 13:37 Відповісти
І в той самий час бандита лієва який вкрав півтора мільярда відпускають на волю!!!
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30.01.2024 13:59 Відповісти
по машинам на улицах и не скажешь....
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30.01.2024 14:08 Відповісти
Казали, що буде війна, долар по 45, і де все це? Нічого такого нема (найвеличніший)
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30.01.2024 14:16 Відповісти
Я не хочу, щоб держборг зевлади платили наші діти, внуки та правнуки! Я за зелених покидбків не голосував! Хай платять зеленський, арахамія, дЄрмак, стефанчук, рєзніков! Спижжених грошей у них вистачить!
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30.01.2024 15:03 Відповісти
А по якому курсу вони це рахують??? Наприклад 396 млрд.гр це аж ні як не 4,4 млрд.баксів!!!
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30.01.2024 15:16 Відповісти
Раджу почитати книгу The Debt System: A History of Sovereign Debts and their Repudiation.

Колонізація країн через борги. Такі борги можуть бути відмінені, бо вони були зроблені не в інтересах народу, а в інтересах людей при владі. Так звані "західні партери/друзі" всі роки добре знали кому давали гроші. Тому Нарід України нікому нічого не винен. Але мусить звільнити Україну від виродків, що призвели найбагатшу країну Европи до зубожіння.

"A must-read to understand the new colonialism through debt....Poor countries have to service debts instead of building schools and hospitals... This is the 21st century colonialism, pure and simple.
All these Buffoons so called leaders, in the 3rd world are not interested in developing their countries....They are interested in prolonging their stay in power and international banks are willing to accommodate them."

"Odious debt is a legal concept established in the US in the 1830's. It means state debt incurred but that failed to benefit the people of the state. Several of the new post American Revolutionary War states overthrew corrupt state governments and renounced debts to corrupt bankers. The 14th amendment to the US Constitution saw the Union force the South to repudiate its debt at the end of the civil war. That debt was considered odious because it was undertaken to defend slavery. The Spanish American war saw the US prevent Cube from paying its debts to Spain because they were incurred to oppress the people of Cuba. The US also supported Costa Rica's renunciation of the family debts of a deposed dictator.
After Russia's 1917 revolution, Alexander Sack a white Russian was living in exile in Paris. Sack developed a legal theory based on the precedence of prior cases by the US. If the debt was undertaken against the interest of the people and the lenders should have known this, the debt can be cancelled. Sack was a conservative and a strong advocate of caution on the part of lenders. Sack's theory shows it is possible for nations to repudiate debts if they are odious. This theory should become a part of the political dialog today in the US."
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30.01.2024 16:00 Відповісти
ехх, гулять так гулять. видоїмо до копійки.
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30.01.2024 17:19 Відповісти
З цих 34 млрд, 30 млрд вкрали "любі друзі" не лохи
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30.01.2024 19:00 Відповісти
 
 