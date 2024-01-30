Держборг України збільшився за рік на $34 мільярди і встановив новий історичний рекорд

Станом на кінець 2023 року державний та гарантований державою борг України становив 5 519,48 млрд грн або $145,32 млрд.

Як свідчать дані Міністерства фінансів, за минулий рік держборг зріс на 1 446,63 млрд грн або на $33,94 млрд і встановив новий історичний рекорд.

Зокрема, у грудні 2023 року державний та гарантований державою борг збільшився у гривневому еквіваленті на 396,81 млрд грн, а у доларовому еквіваленті – на $4,49 млрд.

Із загальної суми державний та гарантований державою зовнішній борг станом на кінець минулого року становив 3 862,99 млрд грн (69,99% загальної сумидержборгу) або $101,7 млрд, державний та гарантований внутрішній борг – 1656,5 млрд грн (30,01%) або $43,61 млрд.

Власне державний борг становив 5 188,07 млрд грн (94% загальної суми) або $136,59 млрд. У тому числі зовнішній держборг – 3 600,37 млрд грн (65,23% загальної суми) або $94,79 млрд, внутрішній – 1 587,7 млрд грн (28,77%) або $41,8 млрд.

Гарантований державою борг становив 331,41 млрд грн (6%) або $8,73 млрд, у тому числі: гарантований зовнішній борг – 262,62 млрд грн (4,76%) або $6,91 млрд; внутрішній – 68,80 млрд грн (1,25%) або $1,81 млрд.

Як повідомлялося, у грудні 2023 році Україна залучила близько $5 млрд зовнішнього фінансування, з них грантові кошти становили лише 11%.

Міжнародний валютний фонд (МВФ) прогнозує збільшення загального державного боргу України цього року до 88,1% від валового внутрішнього продукту (ВВП) країни, за підсумками 2025 року держборг перевищить 100% ВВП.