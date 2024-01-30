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Енергетики повернули електроенергію на деокупованій Харківщині. Люди не мали світла з початку війни
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У Дергачівській громаді Харківської області енергетики заживили 27 споживачів на деокупованих територіях, які були знеструмлені з початку повномасштабного вторгнення.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.
Крім того, у Харкові тривають відновлювальні роботи після ракетного обстрілу 23 січня. Енергетики вже подали напругу на щитові семи знеструмлених багатоквартирних будинків.
Ще у трьох багатоповерхівках внаслідок пошкодження внутрішньобудинкових мереж поки відсутні умови для підключення світла.
Також минулої доби у місті відновили підключення до газорозподільної мережі 177 споживачів.
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Amber
показати весь коментар30.01.2024 13:22 Відповісти Мені подобається 1
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