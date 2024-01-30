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Енергетики повернули електроенергію на деокупованій Харківщині. Люди не мали світла з початку війни

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електроенергія

У Дергачівській громаді Харківської області енергетики заживили 27 споживачів на деокупованих територіях, які були знеструмлені з початку повномасштабного вторгнення.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики.

Крім того, у Харкові тривають відновлювальні роботи після ракетного обстрілу 23 січня. Енергетики вже подали напругу на щитові семи знеструмлених багатоквартирних будинків.

Ще у трьох багатоповерхівках внаслідок пошкодження внутрішньобудинкових мереж поки відсутні умови для підключення світла.

Також минулої доби у місті відновили підключення до газорозподільної мережі 177 споживачів.

Автор: Юлiя Недашківська
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30.01.2024 13:22 Відповісти
 
 