Орбан назвав умову для розблокування 50 мільярдів євро допомоги Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан підтвердив, що минулої суботи Будапешт направив до Брюсселя компромісну угоду щодо розблокування фінансування для України.

Про це він заявив французькому виданню Le Point, передає "Європейська правда".

За його словами, компроміс полягає у тому, що фінансування Україні виділятиметься за умови, "якщо ви гарантуєте, що кожного року ми будемо вирішувати, чи будемо продовжувати надсилати ці гроші, чи ні".

Орбан зазначив, що це щорічне затвердження також має відбуватись одноголосно усіма членами ЄС.

"На жаль, ця позиція розуміється або інтерпретується деякими країнами як засіб щорічного шантажу…Наша позиція полягає в тому, що мова йде не про шантаж вето, а про відновлення і збереження єдності Європейського Союзу", – стверджує угорський прем’єр.

Читайте також: ЄС має план з підриву економіки Угорщини у відповідь на блокування допомоги Україні, – ЗМІ

Минулого місяця Будапешт наклав вето на пакет допомоги Києву у розмірі 50 млрд євро, який передбачає фінансування до 2027 року. Угорщина заявила, що зможе схвалити таке фінансування лише у випадку, якщо рішення про нього можна буде щороку переглядати.



Угорщина також блокує виділення восьмого траншу допомоги Києву в 500 млн євро по лінії Європейського фонду миру. Голова угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Будапешт може розглянути можливість підтримки виділення цих коштів після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, яка мала відбутися 29 січня.