Нідерланди виділили Україні 122 мільйони євро на боєприпаси та кібербезпеку

Уряд Нідерландів ухвалив рішення про виділення Україні 122 млн євро на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

Про це повідомили у пресслужбі уряду країни, передає Укрінформ.

Зокрема, 87 млн євро спрямовується на закупівлю артилерійських снарядів для України. Ще 25 млн євро буде перераховано до Міжнародного фонду для України (IFU) на придбання озброєння.

Крім того, уряд Нідерландів виділить 10 млн євро на покращення кіберзахисту України.

Зазначається, що виділення цих коштів стало результатом консультацій Контактної групи з питань оборони України (UDCG), до складу якої входять 50 країн-партнерів. Вони допомагають нашій країні закуповувати обладнання та ресурси для захисту від Росії.

Раніше Нідерланди внесли 100 мільйонів євро в IFU, ініціативу Сполученого Королівства. За кошти фонду придбано ЗРК, боєприпаси та запчастини. Обладнання закуповується безпосередньо у промисловості – так воно швидше потрапляє в Україну, і бюджет використовується оптимально.

Кошти на кіберзахист буде спрямовано в тому числі на створення та розширення відповідної онлайн-інфраструктури в Україні, яка вже стикнулася з масштабними кібератаками.