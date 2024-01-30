Підрядник обіцяє відновити тунель між станціями "Деміївська" та "Либідська" восени
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Роботи над відновленням тунелю між станціями київського метро "Деміївська" та "Либідська" планують завершити восени 2024 року.
Про це у Facebook повідомив Максим Шкіль, засновник компанії "Автострада", яка проводить відповідні роботи.
За його словами, для роботи над проєктом компанія залучила понад 500 фахівців із підземного будівництва.
У грудні минулого року фахівці стабілізували існуючу конструкцію тунелю зсередини за допомогою спеціальних металевих риштувань, щоб тунель більше не давав просадки.
"Після проведення необхідних обстежень та досліджень було вирішено демонтувати аварійну ділянку тунелю (довжина якої складає близько 27 метрів) та побудувати на цьому місці новий – монолітний, відкритим способом прямокутного перерізу", – зазначив він.
Шкіль додав, що відновлення перегінного тунелю між станціями планується восени 2024 року.
Задіяно понад 30 одиниць спецтехніки. Всі роботи компанія виконує самостійно, без залучення субпідрядників.
Як повідомлялося, на початку грудня у Києві закрили рух поїздів між станціями метрополітену "Либідська" та "Теремки" через затоплення тунелю. Очікувалося, що ремонтні роботи триватимуть пів року.
Будь ласка, зачекайте...
Станцію "Театральна", глибокого залягання, врізали в "Червону гілку" всього за півроку. В кінці 80-х з тим рівнем технологій, який був 50 років тому в срср.
Замінити 27 метрів тунелю мілкого закладення - озвучений новий строк- вже майже рік.
Тут або в когось явно не вистачає компетенції, або хтось когось явно "*******".
Ну і справді, замість того, аби реанімувати "Київметробуд" - дамо йому тихо померти в безкінечних судах, а самі, тишком-нишком, приберемо до рук його величезну земельну ділянку в Києві під майбутню забудову - типу, "за борги".
Земельна ділянка з власною виробничою базою, завдяки котрій можна було виконувати будь-які роботи будь-якої складності. Але нащо воно місту-мільоннику таке підприємство? - Краще ж його знищити, а ділянку забудувати. А метро - та дамо якійсь "своїй" фірмі - хай будує собі. Щось. Невідомо що і як, в незрозумілі строки.
- Так навіть краще - щоби не поспішали. Бо, перед тим, як пускати наново метро на Теремки, треба ще одну "свічечку" - за 200 метрів біля того аварійного тунелю добудувати.
Бо поки будуть будувати - що там ще може статися з тими тунелями, якщо ними будуть рухатися поїзди - незрозуміло. А так, руху поїздів нема, будуй що хочеш - спокійно. А строки відновлення руху, в крайньому разі, можна знову перенести.