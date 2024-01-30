"Сенс Банк" оцінив чистий прибуток у 5 мільярдів гривень за рік

"Сенс Банк", який влітку 2023 року перейшов у власність держави, за попередніми даними, завершив рік з чистим прибутком близько 5 млрд грн.

Про це повідомила виконувачка обов'язків голови правління фінустанови Олена Зубченко, передає Інтерфакс-Україна.



"Попередньо у нас виходило трохи більше 5 млрд грн. Але зараз працює новий аудитор EY (Ernst & Young, – ред.), тому до завершення їхньої роботи говорити напевно не можна", – сказала в інтерв'ю агентству.



За її словами, у серпні Національний банк рекомендував банку порадити доформувати резерви під кредитний ризик, що й було зроблено.



Як уточнила Зубченко, наразі EY перевіряє формування резервів відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ) та ведеться дискусія.



"З точки зору бази оподаткування ми готові сплатити 50% прибутку державі, абсолютно нормально до цього ставимося. У цьому контексті не хотілося б знижувати наш чистий прибуток. І сподіваюся, тижні за два, після аналізу та переговорів, зможемо залишити чистий прибуток на тому рівні, який порахували заздалегідь", – констатувала очільниця банку.



За даними НБУ, на 1 грудня 2023 року за розміром загальних активів "Сенс Банк" був восьмим серед 63 українських банків, займаючи близько 4% ринку.



Як повідомлялося, за підсумками першого півріччя 2023 року "Сенс Банк" звітував про 2,14 млрд грн чистого прибутку, за підсумками 9 місяців – про 5,63 млрд грн.