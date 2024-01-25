Пишний прокоментував передачу банку президента московського ЦСКА державі

Майбутнє PINbank, мажоритарну частку акцій якого нещодавно передали Фонду державного майна, має визначатися згідно з вимогами оновленого меморандуму з МВФ.

Про це на брифінгу заявив голова Національного банку (НБУ) Андрій Пишний, передає Інтерфакс-Україна.

"Ми розуміємо, що меморандум з Міжнародним валютним фондом чітко врегулював цю ситуацію, це затверджено на рівні відповідного структурного маяка, і я переконаний, що всі стейкхолдери розуміють важливість тих зобов'язань, які взяла на себе Україна", – наголосив голова НБУ, відповідаючи на запитання, чи змінив Нацбанк своє ставлення до ідеї передачі PINbank "Укрпошті".

Пишний додав, що регулятор "буде дуже скрупульозно стежити за тим, щоб це дотримувалося й надалі в тій частині, за яку відповідальний Національний банк".

Як повідомлялося, у січні 2024 року власником контрольного пакету акцій "Першого інвестиційного банку" (PINbank) у розмірі 88,89%, який суд конфіскував у російського мільярдера і президента московського футбольного клубу "ЦСКА" Євгенія Гінера, стала держава в особі Фонду державного майна.

Раніше про зацікавленість у передачі їй акцій націоналізованого PINbank неодноразово заявляла "Укрпошта". Однак це може порушувати зобов'язання України перед МВФ.

У оновленому меморандумі про співпрацю з Фондом додався постійний структурний маяк: "Всі банки, контрольний пакет акцій яких належить державі, залишаються під акціонерним управлінням Міністерства фінансів, а будь-які націоналізовані несистемні банки будуть передані Фонду гарантування вкладів фізосіб для санації (Resolution)".

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Нагадаємо, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) ще на початку березня 2023 підтвердила рішення суду першої інстанції про стягнення в дохід держави контрольного пакету акцій "PIN банку".

У жовтні заступник голови Нацбанку Дмитро Олійник розповідав, що регулятор призначив довірену особу на управління 88,89% акцій "Першого інвестиційного банку" (PINbank), але уряд досі не визначив, кому мають бути передані ці акції.

У листопаді 2022 року Шевченківський районний суд Києва передав 88,89% акцій PIN Bank Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління корупційними активами (АРМА). Акції банку були арештовані в рамках кримінального провадження про фінансування російської агресії (ст. 110-2 ККУ), диверсію (ст. 113 ККУ) та ведення агресивної війни (ст. 437 ККУ).

Зокрема, слідство встановило зв'язок між Гінером та корпорацією "Ростєх", яка постачає зброю й боєприпаси для російської армії. На цій підставі суд арештував один із ключових активів Гінера в Україні – акції PIN Bank. Також було заарештовано нерухомість банку та десять службових автомобілів.

За даними Національного банку України (НБУ), акціонерами PINbank були президент московського футбольного клубу ЦСКА та співвласник компанії VS Energy International Євгєній Гінер (88,9% акцій), а також Олександр Шандрук (9,51%).