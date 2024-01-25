Ціни на ліки в Україні зросли за рік на 28%

Аптечні продажі в Україні за підсумками 2023 року зросли в грошовому вираженні майже на 21,67% порівняно з 2022 роком – до 174,25 млрд грн, тоді як у натуральному – скоротилися на 4,76%, до 1,22 млрд упаковок.

Згідно з аналітичними даними компанії "Бізнес Кредит", середньозважена ціна аптечного продажу за підсумками минулого року становила 142,96 грн за одиницю, що на 27,75% більше, ніж за підсумками 2022 року, передає Інтерфакс-Україна.

Уточнюється, що аптечні продажі лікарських засобів за підсумками 2023 року зросли в грошовому вираженні на 19,69% – до 136,25 млрд грн, у натуральному – скоротилися на 3%, до 858,55 млн упаковок. Середньозважена ціна ліків у аптеках зросла на 23,5% і становить 158,69 грн за одиницю.

При цьому відзначаєтья зростання продажів у сегменті БАДів: у грошовому вираженні аптечні продажі в цій категорії зросли на 47,43% – до 148 млрд грн, у натуральному – на 18,2%, до 102,14 млн упаковок. Середньозважена ціна БАДів за підсумками року становила 176,25 грн за одиницю товару, що на 24,76%, ніж роком раніше.

Як повідомлялося, аптечні продажі в Україні в січні-липні 2023 року зросли на 29,95% порівняно з аналогічним періодом 2022 року – до 13,22 млрд грн, у натуральному вираженні – на 1,33%, до 94,97 млн упаковок.