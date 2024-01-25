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Новини Енергетика
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газ (7480) видобуток (1585) Галущенко (146) Міненерго (697)

Споживання газу в Україні впало через війну на третину, – Галущенко

Новини БізнесЦензор Енергетика

галущенко

Споживання газу в Україні за підсумками 2023 року впало приблизно до 19 млрд кубометрів, хоча до повномасштабного вторгнення у 2021 році воно становило близько 27 мільярдів кубометрів.

Про це міністр енергетики Герман Галущенко заявив у інтерв’ю Reuters.

За його словами, внаслідок падіння споживання газу Україна може відмовитися від його імпорту у 2024 році.

"Ми близькі до цього (відсутності потреби в імпорті газу, – ред.). Реально вийти на нульовий газовий баланс цього року", – сказав Галущенко.

"Але важливо розуміти, що наше споживання різко впало. Багато залежатиме від того, як розвиватиметься промисловість та економіка. Сьогодні є зростання виробництва, і потенціал для збільшення є, і це реальний потенціал", – додав очільник Міненерго.

Влада України наразі не повідомляла дані про видобуток газу у 2023 році, раніше прогнозувалось, що він зросте до близько 19,1 млрд кубометрів порівняно з 18,5 млрд кубометрів у 2022 році.

Галущенко також повідомив, що Україна може відновити експорт електроенергії до Європи вже цієї весни завдяки зниженню споживання.

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Як повідомлялося, за підрахунками галузевого видання ExPro, у 2023 році видобуток газу в Україні перевищив 18,7 мільярда кубометрів, що на 0,9% більше, ніж у 2022 році, коли через повномасштабне вторгнення РФ він впав на 6% (до 18,54 млрд кубометрів).

Зокрема, державне "Укргазвидобування" у 2023 році видобуло понад 13,2 млрд куб. м товарного газу, що на 5% більше, ніж у 2022 році.

Автор: Михайло Орлюк
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І очолив все це найвеличніший. Він був впереди всех на белом коне с шашкой наголо
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25.01.2024 19:31 Відповісти
Для електорату з 1 квітня електрика по 8 грн квт а газ 12 грн без доставки за куб...
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25.01.2024 21:20 Відповісти
Користувачів, теж упало КІЛЬКІСНО, бо війну московити ведуть в Україні!
А міністр до війни, навіть і не знав, що є норми Закону «Про мобілізацію і мобПідготовку», який його міністерство ЗОБОВЯЗАНЕ з ним ОСОБИСТО виконувати! У нього і підрозділ з мобілізаціії був, десь там, але який ЙОМУ, Безпосередньо підпорядкований!!
Але він цього і не «петрав»… і не виконував!! Тому і такі криваві наслідки, як і для усього уряду Шмигаля!! Некомпетентність,- кривава!!
Слава Україні! СБУ з ДБР і ГенПрокурор, працюють, мабуть, теж за нормами Законів!?!?
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25.01.2024 23:06 Відповісти
Мені і зараз приходять рахунки від запоріжжяобленерго за спожиту електрику бо зна кім в покинутий квартирі в окупованій частині області.Як це так?Галущенко - ні луснешь?
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26.01.2024 01:51 Відповісти
Чувствую, что если открыть границы, то еще на половину упадет
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26.01.2024 04:20 Відповісти
ото біда, треба негайно підвищіти ціни, та щє третю платіжку за газ ввести
бо шож це робиться, мілярдери так скоро стануть мільонерами.
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26.01.2024 08:46 Відповісти
Пора повышать тариф, клептоманам на содержание бентли не хватает
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26.01.2024 09:50 Відповісти
у зелених дебілів, що не поц то юрист... Невже, журнашлюх як Наєм із Лещенком чи ветеринара Данілова не могли поставити?
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26.01.2024 11:28 Відповісти
Зараз газ повинен коштувати не більше 300 є за 1000 кубів + транспортування.
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26.01.2024 11:32 Відповісти
 
 