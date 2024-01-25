Гривня продовжує падати: Нацбанк встановив офіційний курс долара на п’ятницю
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Курс гривні продовжує знижуватися щодо долара США та євро після укріплення на початку тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на п'ятницю, 26 січня, на рівні 37,5825 грн/$, порівняно із 37,5252 грн/$ у четвер.
Водночас курс гривні до євро знизився ще на 3 копійки – до 40,9161 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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