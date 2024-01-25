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Кількість користувачів "Дії" перевищила 20 мільйонів

Новини БізнесЦензор Технології

дія

Кількість унікальних користувачів "Дії" за 2023 рік зросла на близько 1,4 млн осіб, або на 7,5%, до більш ніж 20 млн.

Про це повідомило Міністерство цифрової трансформації.

"Дія" – це вже не застосунок, це вже ціла попкультура, бренд і загальна назва. З початку повномасштабного вторгнення "Дія" стала надією і цифровим фундаментом держави. Зараз у застосунку 30+ сервісів та 14 документів", – нагадали в Мінцифри.

Як повідомлялося, станом на початок 2023 року кількість унікальних користувачів програми "Дія" становила 18,6 млн, з початку повномасштабного вторгнення Росії вона зросла приблизно на 2,85 млн, або на 18%.

Автор: Галина Ялівець
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почнуть на Дії повістки роздавати - впаде на 50 відсотків......
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25.01.2024 16:43 Відповісти
 
 