ЄС обговорить альтернативи "тимчасовому захисту" для українських біженців, в уряді України відреагували (оновлено)

На неформальній зустрічі міністрів юстиції та внутрішніх справ країн Європейського Союзу піднімуть питання про альтернативи тимчасовому захисту, який Євросоюз створив спеціально для українців, котрі виїхали за кордон через війну.

Про це повідомив речник Єврокомісії Ерік Мамер на щоденному брифінгу, передає Європейська правда.

Зустріч міністрів проходить у четвер і п’ятницю, від імені Єврокомісії в ній бере участь єврокомісарка з внутрішніх справ Ілва Йоганссон.

"Міністри обговорять пакт щодо міграції та притулку, а також альтернативний механізм тимчасового захисту осіб, які рятуються від російського вторгнення в Україну", – сказав Мамер.

Йоганссон у спілкуванні зі ЗМІ перед зустріччю не згадувала про це питання.

Перед цим видання Politico з посиланням на поінформованих дипломатів повідомило, що Україна веде переговори з посадовцями ЄС про те, аби майбутні міграційні правила Євросоюзу допомогли забезпечити повернення більшої кількості українців додому наступного року, щоб вони підтримували українську економіку. Раніше радник керівника Офісу президента Сергій Лещенко також заявив, що країнам ЄС варто зупинити допомогу українським біженцям, щоб вони були змушені повернулися додому і підтримували економіку України.

Своєю чергою віцепрем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина на брифінгу у Брюсселі інформацію про те, що Київ просить ЄС сприяти поверненню українців, які отримали тимчасовий захист у країнах Євросоюзу.

"Однозначно, не є прямою позицією України про те, що українці мають повертатися назад, і тому має скорочуватися якась їм допомога (ЄС). Це абсолютно ні. Принципова позиція для нас полягає в тому, що громадяни України, які перебувають у Європейському союзі, повинні мати право на тимчасовий захист", – цитує Стефанішину Інтерфакс-Україна.

Вона висловила впевненість, що "можливість мати тимчасовий захист має залишатися за будь-яких умов, і в 2025 році, і після нього, і навіть у разі припинення військових дій".

"Така можливість має залишатися. Інше питання – це фінансові виплати. На жаль, війна продовжується. Ми маємо визначатися щодо соціальних гарантій, які є у громадян у кожній країні. Але це радикальна комунікація, не негативна. Цей діалог (Україна та ЄС) продовжується", – додала Стефанішина.

Як повідомлялося, за даними Євростату, статус тимчасового захисту у країнах Європейського Союзу на кінець листопада 2023 року мали 4,27 млн громадян, які залишили Україну внаслідок російського вторгнення. За листопад (останні наявні дані) їх кількість зросла на 36,6 тис.

Найбільше одержувачів тимчасового захисту з України перебувають у Німеччині (1,24 млн осіб; 28,9% від загальної кількості), Польщі (955,11 тис. осіб; 22, 3%) та Чехії (369,33 тис. осіб; 8,6%). Сумарна частка цих країн становить 59,8%.