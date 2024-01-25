Чиновник Міноборони намагався вкрасти 1,5 мільярда на закупівлі снарядів, кошти вдалося повернути, – СБУ

Служба безпеки у співпраці з Міністерством оборони змогла повернути до держбюджету майже 1,5 мільярда гривень, які були незаконно виведені за кордон під час закупівлі оптової партії боєприпасів.

Організатору "схеми" – керівнику одного з Головних управлінь Міністерства оборони – повідомили про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1 Кримінального кодексу (перешкоджання законній діяльності ЗСУ, вчинене за попередньою змовою), повідомляє пресцентр СБУ.

"Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності", – зазначається у повідомленні.

Військова контррозвідка СБУ викрила цю схему у грудні 2023 року. Тоді за сприяння керівництва Міноборони було затримано її організатора.

За даними слідства, посадовець у грудні 2022 року підписав угоду з компанією-спецекспортером на придбання оптової партії артилерійських снарядів, але тоді бюджетні кошти на рахунки спецекспортера не переказали.

Новостворена Агенція оборонних закупівель Міноборони згодом уклала вигідніший контракт на постачання цих самих артснарядів із цим самим виробником. Новий договір на відміну від попереднього передбачав придбання боєприпасів без посередників, що суттєво скорочувало терміни постачання продукції та зменшувало її вартість.

"Проте фігурант, нехтуючи контрактом Агенції оборонних закупівель, безпідставно продовжив дію попередньої угоди з підприємством-спецекспортером. Більше того, після пролонгації "старого" договору на рахунки афілійованої іноземної фірми-посередника було перераховано майже 1,5 млрд грн. Ця сума на 30% перевищила вартість продукції за прямим договором з виробником", – повідомляли в СБУ.

Під час проведених у грудні минулого року обшуків за місцями роботи та проживання фігуранта виявлено документи, які підтверджують незаконну діяльність. Крім того, повідомлялося, що фігуранта усунуто від виконання службових обов’язків.