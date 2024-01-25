Хакерська атака уразила систему придбання квитків на київську кільцеву електричку

Внаслідок масштабної хакерської атаки виникли тимчасові труднощі із придбанням квитків на міську кільцеву електричку через чат-бот та термінали "Укрзалізниці".

Про це повідомляється у Телеграм-каналі Kyiv city express.

"Спостерігаємо тимчасові проблеми з продажем квитків через чат-бот та термінали "Укрзалізниці" через хакерську атаку на сервери. Працюємо над виправленням ситуації та вибачаємося за ці незручності", – сказано у повідомленні.

Що відомо про масштабну хакерську атаку 25 січня?

Як повідомлялося, масштабна хакерська атака у четвер призвела до збоїв у роботі цілої низки підприємства критичної інфраструктури.

Зокрема, не працюють колцентр та низка сайтів компаній групи "Нафтогаз України", у тому числі оператора газорозподільчих мереж ТОВ "Газмережі".

"Укрпошта" також зафіксувала значний технічний збій у роботі своїх ІТ-систем. Через це певні послуги компанії недоступні.

Про збій у роботі сайту повідомила "Укртрансбезпека", також тимчасово не працює ситема "Шлях", яку використовують для виїзду чоловіків за кордон.