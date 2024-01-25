Bloomberg: Угорщина не блокуватиме новий фонд військової допомоги для України на 5 мільярдів євро

Угорщина відмовиться від блокування ініціативи створення фонду військової допомоги Україні на 5 млрд євро.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.



За їх словами, Будапешт не буде перешкоджати досягненню консенсусу на зустрічі послів Європейського Союзу. Водночас питання щодо більшого пакету фінансової допомоги в розмірі 50 млрд євро залишається невирішеним.



Створення нового фонду стало невідкладним, оскільки ЄС не виконує зобов’язання надати Україні один мільйон артилерійських снарядів до березня, а критичне фінансування США залишається заблокованим у Конгресі. Тим часом Росія випереджає Захід і отримала близько мільйона снарядів від Північної Кореї.



Це рішення свідчило б про зміну позиції Угорщини, яка цього тижня заявила, що виступає проти зміни поточного механізму ЄС, який відшкодовує державам-членам витрати за зброю, яку вони надсилають Україні.

Минулого місяця Будапешт наклав вето на пакет допомоги Києву у розмірі 50 млрд євро, який передбачає фінансування до 2027 року. Угорщина заявила, що зможе схвалити таке фінансування лише у випадку, якщо рішення про нього можна буде щороку переглядати.



Угорщина також блокує виділення восьмого траншу допомоги Києву в 500 млн євро по лінії Європейського фонду світу. Голова угорського МЗС Петер Сійярто заявив, що Будапешт може розглянути можливість підтримки виділення цих коштів після зустрічі з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою, яка запланована на 29 січня.